Tenemos el honor de anunciar los shows que Metallica hará a lo largo de 2023 y 2024: Presentada mundialmente por Liquid Death y Blackened American Whiskey (sólo en Norteamérica) y promovida por Live Nation y OCESA (en México), la gira mundial M72 hará que la banda toque dos fines de semana en México (¡cuatro conciertos en total!), y dos noches en el resto de las ciudades que visite, cada show con un setlist y bandas abridoras completamente diferentes. El tour M72 contará con un nuevo y espectacular diseño de escenario redondo que reubica el famoso Snake Pit de Metallica en el centro del escenario, así como el abono I Disappear y el debut de boletos con descuento para los fans menores de 16 años.

Metallica regresa a México como parte de la gira mundial M72. / Foto: Getty Images (Andrew Caballero-Reynolds)

Citi es la tarjeta oficial de la gira M72. El jueves 1 de diciembre a las 14 horas, iniciará la Preventa Citibanamex de los abonos de dos días en www.ticketmaster.com.mx. Después de la preventa se podrá adquirir el vinilo y/o el CD de 72 Seasons en Ticketmaster Shop. Los boletos de un solo día estarán disponibles a partir del 20 de enero. Para más información, incluyendo la preventa para club de fans, experiencias únicas y más, visita www.metallica.com/m72-info.

Una parte de las ganancias de cada boleto vendido se destinará a la fundación de la banda All Within My Hands. Fundada en 2017, los esfuerzos de AWMH para ayudar y enriquecer las vidas de los miembros de las comunidades que han apoyado a la banda, han recaudado casi 13 millones de dólares –proporcionando 5.9 millones de dólares en becas para programas de educación profesional y técnica en los Estados Unidos, más de 2.5 millones de dólares para combatir la inseguridad alimentaria y más de 3.2 millones de dólares para los esfuerzos de ayuda en caso de desastres en todo el mundo.

⚠️ NEW METALLICA SONG ⚠️ NEW METALLICA ALBUM ⚠️ NEW METALLICA TOUR ⚠️ pic.twitter.com/kDtLDY0spA — Metallica (@Metallica) November 28, 2022

Metallica regresa a México

Viernes, Septiembre 20, 2024 - CDMX MX - Foro Sol

Domingo, Septiembre 22, 2024 - CDMX MX - Foro Sol

Viernes, Septiembre 27, 2024 - CDMX MX - Foro Sol

Domingo, Septiembre 29, 2024 - CDMX MX - Foro Sol

Metallica regresa a México como parte de la gira mundial M72. / Foto: Ocesa

