Por estas razones Danna Paola ha tenido un inicio de tour bastante accidentado

Con el lanzamiento del sencillo ‘XT4S1S’, Danna Paola aprovechó la ocasión para iniciar una gira de conciertos en México conformado por varias presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, entre otros. Sin embargo, la cantante ha sufrido varios obstáculos para llevarlo a cabo.

En el mes de octubre, la artista se sinceró con sus seguidores, revelando el estado de su salud mental que se ha visto afectado por los inconvenientes durante la serie de presentaciones que ha tenido.

“Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas sucediendo, otras no tanto... (que mañana les contaré) pero además estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada, y estoy teniendo un break down emocional en el proceso y aun así me trato de mantener fuerte”, escribió hace un mes la actriz y cantante.

Danna Paola (Captura)

Recientemente, el equipo de la artista informó que un concierto pautado para Veracruz el 26 de octubre se aplazaría para marzo del 2023 debido a un frente de frío que iban a complicar asuntos de logística.

“Hacemos de su conocimiento que el concierto de Danna Paola de la gira XT4S1S TOUR, que se tenía programado para el día 26 de noviembre del 2022 en Boca del Río, Veracruz, será reprogramado apegándonos a la solicitud de las autoridades municipales ante la llegada del frente frío N. 11 y para garantizar la seguridad del artista, staff y asistentes en general”, dijo el mensaje.

En San Luis Potosí también tomó la decisión de posponer su concierto y durante una presentación en Guadalajara fue criticada por hacer playback en muchas de sus canciones.

Esos eventos han provocado una serie de críticas en sus publicaciones de redes sociales.

Crítica de los fans

Las últimas publicaciones de la cantante está lleno de comentarios negativos por parte de fans que están molestos con las nuevas fechas de sus presentaciones.

@amairanisuriano: “¿Hay devolución? Ya van dos veces cancelando y he gastado en ambos porque no soy de Veracruz ya ni ganas dan de ir”

“¿Hay devolución? Ya van dos veces cancelando y he gastado en ambos porque no soy de Veracruz ya ni ganas dan de ir” @david96con : “Mi opinión es que el concierto, que cancelo por el clima, lo podía posponer por enero. No hasta marzo. O sea, la gente que pagó su boleto ahora tienen que esperar. Vaya profesionalismo”

: “Mi opinión es que el concierto, que cancelo por el clima, lo podía posponer por enero. No hasta marzo. O sea, la gente que pagó su boleto ahora tienen que esperar. Vaya profesionalismo” @desactivada0965: “No ENTIENDO MUCHO TU TOUR NO LE VEO SENTIDO QUE REPITAS SHOW EN CDMX OTRA VEZ, Y TAMPOCO ENTIENDO QUE SIEMPRE CANTES LAS MISMAS CANCIONES QUE SIEMPRE EN TODOS TUS SHOWS, DEBERÍAS DE SACAR UN DISCO CON CANCIONES NUEVAS”

“No ENTIENDO MUCHO TU TOUR NO LE VEO SENTIDO QUE REPITAS SHOW EN CDMX OTRA VEZ, Y TAMPOCO ENTIENDO QUE SIEMPRE CANTES LAS MISMAS CANCIONES QUE SIEMPRE EN TODOS TUS SHOWS, DEBERÍAS DE SACAR UN DISCO CON CANCIONES NUEVAS” @PamBetancourt19: “@dannapaola Que poca que por segunda vez nos cancelan en Veracruz y lo peor es que ya pagamos el hotel y ya no hay cancelación, así tratan a los Fans??? Qué mala onda...”

Los inconvenientes del inicio de gira de Danna Paola viene por las altas exigencias del equipo de visuales requeridos en su show, que pocos productores del país pueden cumplir.