VIDEO: Cazzu y Christian Nodal demuestran su amor arriba del escenario

El pasado 23 de agosto, Cazzu reveló estar enamorada de Christian Nodal, a partir de ese momento comenzaron a tener apariciones públicas en viajes y alfombras rojas, como la de los Premios Gardel, en donde se presentaron formalmente como novios.

El romance entre el cantante mexicano y la rapera argentina parece ir viento en popa y así lo demostraron en su reciente visita a Guadalajara. Cazzu ofreció un concierto, la noche del domingo, en Guanamor Teatro Studio que tuvo una buena entrada. Por dos horas cantó 23 temas que fueron coreados por sus fieles seguidores tapatíos.

Cazzu invita a cantar a Christian Nodal durante su show en Guadalajara

La rapera demostró que tiene buenos aliados en una ciudad, donde su popular novio tiene raíces y lazos más allá de la música. Además, aprovechó para comer la torta ahogada.

Cazzu viaja con Nena Trampa Tour por algunos estados de la República Mexicana para dar a conocer su música de manera directa, al parecer será acompañada por Christian Nodal

Muchos han sido los rumores que han girado en torno a la pareja, incluso se llegó a decir que estaban esperando un hijo, pero eso finalmente se descartó.

Cazzu y Christian Nodal en Gudalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

La argentina Cazzu hizo su debut en un escenario en Jalisco, en el que también hizo su primer dueto con Christian Nodal con el tema Piénsame, acompañada de mariachi

“Voy a invitar a una persona, se me ocurrió lo siguiente y me dije, como estoy en un lugar tan bonito y tan rico de cultura que tal si la cambio, quiero invitar a los mariachis a pasar al escenario”, fue la introducción de la rapera antes de comenzar a cantar y en tono de broma agregó, “como ven me los prestaron, un aplauso para el mariachi, gracias”

La artista vestida completamente de blanco se mostró nerviosa al presentar a su novio, “ustedes vieron que yo pedí prestado a los mariachis por ustedes”, dijo a los asistentes.

En seguida apareció Christian Nodal para cantar el tema y durante su actuación la pareja demostró el buen momento por el que pasan, al intercambiar cálidas miradas, abrazarse y darse un beso al final de la presentación.

Nodal hizo una reverencia ante Cazzu al salir del escenario y solo dijo: “los veo en la casa”. A lo que Cazzu añadió, “no se la esperaban, ¿les gustó?”.

Christian Nodal se convirtió en el fan número uno de Cazzu, quien disfrutó todo el concierto colocado a un lado del escenario para no perderse ningún detalle y ofrecer su apoyo a su novia.

“Pasaron momentos muy especiales. Nodal, te amo”, fue lo que escribió Cazzu, en su historia en Instagram.

