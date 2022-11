Este es el concursante que más suena como ganador de Masterchef Celebrity México 2022

En diciembre termina la segunda temporada de Masterchef Celebrity México 2022 y son muchas las especulaciones sobre el posible ganador o ganadora de esta contienda.

Arturo López Gavito y Karla Sofía Gascón en principio fueron una pareja que dio mucho de qué hablar, pero ahora cada uno juega su propio juego, la amistad queda para ser demostrada fuera de los estudios de MasterChef.

Lo llaman el ‘juez de hierro’ por sus críticas en La Academia, el reality show musical más importante de México. Cuando comenzó su participación en MasterChef Celebrity México 2022 Gavito era de los favoritos del público y las primeras semanas fue el foco de la mayoría de los comentarios positivos.

Cientos de memes también se hicieron con sus frases y reacciones en las primeras fases del reality show transmitido por TV Azteca, pero esa visión de Gavito fue cambiando para los seguidores del reality que ahora lo acusan de pesado.

Sin embargo, al hacer un balance del desempeño de Arturo López Gavito en la competencia, al margen de sus posturas sobre los demás concursantes que han caído mal, hay que decir que ha sido el participante más disciplinado y que ha ido creciendo conforme avanza el programa.

Gavito divide opiniones

La forma de juego de Gavito ha generado opiniones divididas.

“Amo a Gavito. Mis gallos son: Gavito, La Loba, Lorena y Alejandra. Cualquiera de ellos se merece ganar. Pero más mi Gavito”.

“Yo era team Gavito, hasta que empezó a enfocarse a echarle m… a los demás y a pretender que todos sean igual de serios que él, si los demás echan desmadre o no, no veo en qué le pueda afectar”.

“Yo igual era team Gavito... y sin dudar puede ser una gran persona, pero tiene que trabajar en su humildad... qué le importa que hagan los demás, al final él la está armando, que los demás desperdicien su tiempo bromeando, cocinando o haciendo nada, al final eso los va a sacar del programa... menos m… y más acción, eso al final es lo que lo ha hecho ganar los retos... de qué sirve que le tire a Mauricio, al final con o sin suerte la sigue librando!”.

“La verdad es que Gavito es muy bueno en su trabajo, no dudo que gane Masterchef, es muy inteligente, demostró tener una capacidad increíble y admiro eso, pero dejé de empatizar con él, no me gustan esas personas que le echan m… a los demás, si es una competencia, pero de cocina. No entendí por qué hacer esos comentarios así medio bajos de los demás, pero qué no empatice no quiere decir que no creo que gane esta competencia”.

“Y pensar que era mi gallo... Pero DECEPCIÓN TOTAL!! hasta parece que está amargado es soberbio y arrogante, critica la alegría de Mauricio Mancera y cuando él (gana) pega sus gritos...”.

“Los que se quejan de Gavito no saben la gran capacidad que tiene este hombre, no solo de aprender cosas nuevas, sino de exigirse todos los días para ser el mejor. Un hombre con una profunda sabiduría y gran capacidad de escucha, caballero aunque les cueste aceptarlo y sobre todo, con una gran calidad humana... Para mí el mejor y el único merecedor de ganar Masterchef, aunque les duela...”.

“Yo amo a Mauricio y me cae súper bien, pero este es un concurso de cocinar, porqué no aceptan que él no es tan bueno?, se van más por el lado de caigan bien a lo que verdaderamente se trata la competencia”.