Karely Ruiz calienta internet con foto inédita

Karely Ruiz no para en su ascenso a la fama y sus espectáculos privados son muy bien remunerados. @Karelyruiz

La estrella de Onlyfans, Karely Ruiz, le comunicó a sus seguidores que no se siente bien, sin embargo, no ha dejado de publicar imágenes que ponen a fantasear a la comunidad que la sigue en sus diferentes plataformas.

En uno de sus mensajes más recientes agradeció el apoyo recibido por su legión de admiradores.

“Gracias a todos por sus buenos mensajes, ustedes saben que estos últimos días no estoy pasándola muy bien que digamos, pero como todo, hay días buenos y malos, vienen muchas cosas buenas para mi vida y espero contar con ustedes que me han demostrado todo el amor que me tienen, gracias por todo”, publicó en sus estados de Instagram.

No es el primer mensaje donde la modelo regiomontana se ha mostrado vulnerable en sus estados de ánimo, así como recaídas de salud.

“La más enferma del condado”, escribió al publicar una imagen donde aparece recostada en una cama.

Karely Ruiz agradece el apoyo de sus seguidores cuando se ha sentido mal. @Karelyruiz

La popularidad de Karely

Karely ha ganado mucha popularidad tanto en Instagram como en Tiktok, superando los 10 millones de seguidores en ambas plataformas.

Karely tiene dos perfiles en Onlyfans, el segundo lo abrió luego de pasar unas semanas con su cuenta principal bloqueada, tras recuperarla se quedó con dos perfiles.

En la cuenta secundaria cobra 14 dólares al mes (273 pesos mexicanos), y en el otro tiene una suscripción de 16 dólares al mes (312 pesos mexicanos). La modelo tiene un promedio de 4 mil suscriptores por mes.

Karely Ruiz se ha declarado bisexual al afirmar que su única coincidencia con los hombres es que a ella también le gustan las mujeres, revelación que hizo después de romper su relación con Pablo Cantú, un bailarín de 23 años que según ella misma confesó tras la ruptura se “colgó” de su fama y quería brillar más que ella.

Karely Ruiz suele publicar imágenes provocativas. @Karelyruiz

Imagen inédita de Karely Ruiz

Además de los ingresos que genera por su contenido en Onlyfans, la modelo regiomontana de 22 años también obtiene ingresos por show privados.

La agenda de la modelo está llena de presentaciones. Uno de los shows será en Terrazas del Valle #571, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El 2 de diciembre ofrecerá un show en Ciudad de Juárez, a donde asiste por primera vez desde que se hizo famosa.

La modelo de 22 años ha estado publicando una serie de imágenes para renovar las que ya ha venido publicando desde que saltó a la fama luego que un exnovio la “quemara” difundiendo imágenes íntimas suyas.

En una de sus publicaciones más recientes dejó a más de uno boquiabierto al posar con prendas íntimas que dejan muy poco a la imaginación.