Pepe y Teo adelantan quién podría ser el ganador de ‘MasterChef Celebrity’

A tan sólo una semana de la gran final surgen muchas polémicas dentro de MasterChef Celebrity México y es que Ricardo Peralta adelantó el nombre de quien ya consideran el ganador de esta segunda temporada.

La tertulia sobre el nombre de quién pudiera ser el ganador, surgió en una las presentaciones de ‘Pepe y Teo Opinan’ que los creadores de contenido realizaron en Querétaro y se retransmite a través de su canal de YouTube dedicado también a la comunidad LGBT. Al parecer estaban teniendo una plática con sus fans cuando comenzaron a hablar sobre la participación estelar de Pepe en el reality de cocina más famoso de México.

Entre lo que se pudo escuchar de la pareja fue: “Ahí se van Mau y Gavito”, comentó respecto a la competencia que existe entre sus compañeros del programa más queridos. “Y Lorena trae porra”, agregó Teo sin imaginar que su declaración daría pie a que su compañero revelara el nombre de la ganadora de la segunda temporada: “Lorena Ganó, ella ya ganó”, expresó.

Inmediatamente hubo una reacción por los seguidores a través de la cuenta de TikTok de @felipe_ortegari y los seguidores comentaron: “Desde la filtración de Tatiana ya tomamos el show namas para ver el proceso y los dramas para llegar a esos finalistas”, “Ojalá gavito no porque ya se le subió el humito”.

“No creo, si no mal recuerdo se graban 4 finales, donde cada uno gana, para que no se filtre”, “No importa que nos demos cuenta quien es el ganador, el show me encanta, me divierte mucho”.

“pues en la temporada pasada también se filtro desde semanas antes que ganaba Adriana, y efectivamente si gano Adriana, son algunos de los comentarios.

Al verse sumergidos en la versión que dieron, quedaron muertos de risa queriendo retractarse y mencionó Teo con una gran sonrisa en su rostro. “Gracias Querétaro, yo no tuve nada que ver TV Azteca, con permiso”, y se marcharon dejando a los presentes con la incertidumbre de este esperado resultado.