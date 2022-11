Seguidores extrañaron a Toni Costa junto a Adamari López y su hija en la cena de Acción de Gracias

La celebración de Acción de Gracias guarda un sentido especial para quienes comparten este día entre familia y seres especiales. En el caso de Adamari López, hizo falta la presencia de su ex Toni Costa con quienes ya los seguidores se habían acostumbrado a ver en estas fechas.

#Entérate Adamari López y Toni Costa se separan tras 10 años de relación. La pareja se encuentra revaluando su relación https://t.co/LjcTVsmiCb pic.twitter.com/FH6KCvUjTz — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) May 27, 2021

La ocasión fue ideal para que los internautas le hicieran llegar mensajes a la presentadora de televisión: “Extrañando esas fotos juntos de los tres Pero Dios sabe qué hace y cómo lo hace”, “Que bien sería hubiesen seguido las celebraciones junto a Toni”, “La vida da tantas vueltas Pero mujer valiente eres única Gracias a Dios por existir y darnos ejemplo si se puede gracias muchas cosas linda para ti y tu bella hija Dios las cuide siempre”, son algunos de los comentarios.

Está agradecida

Como cada año preparó una celebración donde reinó el buen gusto: “Qué mejor que estar agradecido por la familia, por los amigos, por mi hija preciosa que papá Dios me mandó un regalito precioso para poder acompañarla y disfrutar con ella, de gente que siempre nos acompaña, de gente nueva, de gente que está aquí presente, pero también de gente que no está y que está en nuestro corazón”, expresó Adamari durante la cena.

La puertorriqueña ha tenido en cuenta que desde que llegó su hija a su vida siempre tiene motivos para agradecer no solamente en thanksgiving sino todos los días y también dejó un mensaje en redes sociales: “Noviembre es un mes especial para mí y me encanta celebrarlo. Hoy en el día de Acción de Gracias deseo para todos bendiciones en abundancia, que sus corazones estén llenos de armonía, alegría y amor. Gracias Dios por tú infinito amor, por mi hija, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, por cada momento vivido que me dio un aprendizaje, me hizo crecer y ser más fuerte. GRACIAS”, finalizó.