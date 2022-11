“Mi hija tiene sangre de campeona, salió al papá”, dice Canelo Álvarez al hablar sobre la pasión de Emily

El máximo referente del boxeo mexicano declaró sobre la angustia y nervio que le genera la equitación, deporte que practica su hija Emily. “Yo me pongo muy nervioso cuando la veo. Ya se ha caído varias veces muy feo, pero ahora sí que salió al papá. Al siguiente fin de semana ya está otra vez en el caballo, pues tiene sangre de campeona; tiene sangre de guerrera”, comentó Saúl “Canelo” Álvarez.

Sabemos la pasión que el pugilista jalisciense tiene hacia nuestro país y sobre todo al deporte, por lo tanto, el apellido Álvarez lleva una carga importante de ello.

Su hija mayor deja ver su más grande amor a través de sus redes sociales, el deporte ecuestre y con tan solo 17 años ha llegado a participar en las competencias nacionales junto a su caballo Alizee Imperiale.

“Es una niña muy disciplinada y buena. Ella se merece todo lo que tiene y me enorgullece. Yo siempre le he dicho cuando te apasione algo, hazlo al 100 % sino no lo hagas y la verdad es que le apasiona. Todos los días está entrenando en los caballos y con su escuela”, agregó el multicampeón mexicano.

Queda más que claro que Canelo disfruta lo que hace y se entrega al máximo, sin lugar a dudas algo que predomina en la familia, pues es lo que ha tratado de inculcarles.

“Yo disfruto, le digo a mi familia que no se preocupen. Al final de cuentas estoy haciendo algo que me gusta y si me pasa algo me va a pasar haciendo lo que más amo hacer”, culminó Saúl.