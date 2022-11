Ludwika Paleta celebra sus 44 años: “feliz”, a lo grande y rodeada de sus seres más queridos

Si algo se debe celebrar a lo grande, es un año más de vida, sin importar la edad que se tenga. Este ha sido el caso de Ludwika Paleta quien recientemente arribó a su cumpleaños 44 y no quiso dejarlo pasar debajo de la mesa, por ello ofreció una velada muy íntima a su círculo más cercano.

La actriz originaria de Cracovia, Polonia, llegó a México cuando era pequeña y junto a su familia, adoptó el país como suyo; forjando no sólo su vida personal sino también profesional. A los 11 años y con ayuda de su hermana, la también actriz Dominica, adicionó a escondidas de sus padres y fue elegida para interpretar a la recordada María Joaquina, en la serie infantil Carrusel.

“Yo creo que mi hermana me veía que estaba medio loquita y un día me llevó al casting de ‘Carrusel’, me estuvo llevando como seis meses a escondidas de mis papás, mi hermana tenía 15″, recordó en una ocasión.

Recientemente la protagonista de la telenovela “Amigas y rivales” festejó su nueva vuelta al sol en casa de su suegro, el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien dispuso de su lujosa mansión para que Ludwika, recibiera a casi 30 invitados y compartieran junto a ella de una espectacular cena. Entre sus invitados estuvieron Paola Rojas, y por supuesto, su esposo Emiliano Salinas Ocelli.

La actriz compartió un carrete de imágenes donde se le ve sonriente, feliz, agradecida y acompañada de sus más cercanos afectos. La publicación que cuenta con más de 164 mil me gusta y 2716 comentarios de bendiciones y buenos deseos le acompaña un mensaje de la famosa:

“Los cumplo feliz. Agradeciendo y disfrutando cada año y todo lo que viene con el, rodeada de menos gente pero más amigos y familia que amo ❤️ #happybirthday a mí”, escribió Paleta.

El inicio a temprana edad en el mundo artístico sirvió para que Ludwika haya contado desde muy pequeña con el aval y preferencia de los productores, también con la estima del público que la sigue desde que se catapultó en la serie Carrusel.

Ludwika no sólo se caracteriza por su talento y carisma profesional, también su belleza, la misma que conserva desde pequeña, pareciera que el tiempo no pasa por ella y que a pasar de estar celebrando 44 años de vida se ve mucho más joven de su edad biológica.

Definitivamente hay personas que por mucho que pase el tiempo siempre se conservarán como el buen vino. ¿Podría ser el caso de Ludwika?