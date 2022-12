Este habría sido el verdadero motivo de la muerte de Bruce Lee

El pasado 27 de noviembre, el actor estadounidense Bruce Lee, reconocido por haber fusionado el cine con las artes marciales, fue recordado en redes sociales pues este habría celebrado su cumpleaños número 82, pero lamentablemente la muerte llegó de manera sorpresiva en el mes de julio de 1973, cuando el actor solo tenía 32 años.

Le puede interesar: Bruce Lee: Top 5 de las películas más populares del actor

No obstante, el legado que dejó a su corta edad es algo que ha pasado de generación en generación gracias a películas legendarias como: ‘Marlowe, detective privado’ (1969), ‘The Way of Dragon’ (1972), ‘The Game of Death’ (1978), ‘Operación Dragón’ (1973), ‘Fist of Fury’ (1972), entre otras.

¿Cómo murió el actor?

A pesar de que en ese momento se había comentado que Bruce Lee falleció a causa de un edema cerebral, es decir, una acumulación de líquido en su cabeza, debido a una reacción “hipersensible” a un analgésico que un poco antes se tomó para el dolor de cabeza, es ahora cuando sale un nuevo informe en donde pone en duda todo la teoría revelada anteriormente.

Y es que algunos investigadores españoles publicaron un estudio en donde se hace referencia a una nueva causa de muerte del especialista en artes marciales, pues al parecer el problema no venía de un fuerte dolor de cabeza sino de una serie de factores que lo llevaron a tener complicaciones en sus riñones.

De esta manera, los expertos del país europeo aseguraron lo extraño que era desarrollar una “hiperreacción” a un fármaco que ya había consumido anteriormente, y de hecho argumentan que el dolor de cabeza presentado podía haber sido el primer síntoma del inicio de una inflamación encefálica, describiendo en el informe forense que todo se podría derivar de una hiponatremia.

Este tipo de afección, según el portal ‘Medlineplus’ se debe al “nivel bajo de sodio en sangre es una afección en la cual el nivel de sodio en la sangre es más baja de lo normal”, lo que se deriva del consumo excesivo de agua.