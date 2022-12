Disney Plus: Estas son las series y películas que se estrenarán en el mes de diciembre

El último mes del año ya está por llegar y con este vienen nuevos estrenos de películas y series que llegan a las diversas plataformas streamming, y Disney Plus no se quedará atrás para dar a conocer las nuevas producciones que tiene antes de que finalice el año 2022, estas son algunas de ellas:

La última (2 de diciembre)

En esta producción se dará a conocer la manera en que se puede enfrentar al destino con diversos tipos de sorpresas. Una de las cosas más sorprendentes de esta serie es la manera en que se muestran las imágenes.

The Walking Dead (21 de diciembre)

La temporada número 11 de la serie más vista en los últimos años a nivel mundial. Se estrenará en Disney Plus el 21 de diciembre, pero ahora se definirá que sucederá con los sobrevivientes al apocalipsis zombie que tiene más de diez años en pantalla. Asimismo, se tiene que ‘The Walking Dead’ podría generar diversos Spin – off gracias a sus personajes.

La leyenda de Greg: La leyenda de Rodrick (2 de diciembre)

Este 2 de diciembre se dará a conocer esta historia interesante de un personaje sacado de un libro, pero esta vez todo se centrará en su hermano Rodrick.

Mira como corren (7 de diciembre)

Es una producción ideal para entretenerse un buen rato. Basada en los años 50′s, ‘Mira como corren’ trata de dos investigadores que intentan resolver un caso y los llevará a algunas situaciones un poco comprometedoras.

Noche en el Museo: El retorno de Kahmunrah (9 de diciembre)

Esta película de entretenimiento familiar trae de vuelta al museo que en las noches cobra vida, pero esta vez centrándose nuevamente en el mundo egipcio.

Ámsterdam (28 de diciembre)

Se basa en la historia de 3 amigos que se ven envueltos en una trama secreta que puede dañar a los Estados Unidos por completo. En la película se hacen notar diversos sentimientos como amor, tradición y aventura, contando con un gran elenco que promete entretener de la mejor manera a la audiencia.

Otras producciones

2 de diciembre

Diary Of A Wimpy Kid – Rodrick Rules

“Pentatonix: Around the World for the Holidays”

The Territory

Akashinga: The Brave Ones

Heroes of the Mediterranean

Patagonia Wings

7 de diciembre

Willow – Episode 2

The Santa Clauses – Episode 5

The Mysterious Benedict Society – Season 2 – Episode 8 – Finale

The Villains of Valley View – New Episodes

Raven’s Home – 2 New Episodes

Alice’s Wonderland Bakery – 5 Episodes

Animal Fight Night (S1, S2, S3, S4, S5, S6)

Beyond Magic with DMC (S1)

Botswana (S1)

Gigantosaurus (S3, 8 episodes)

Sumo Do, Sumo Don’t! – Episode 8

8 de diciembre

Solo Amor Y Mil Canciones

9 de diciembre

Idina Menzel: ¿Qué camino hacia el escenario?

Noche en el museo: Kahmunrah se levanta de nuevo

CMA País Navidad

Retrógrado

The Muppet Christmas Carol – Edición extendida

Área 51: El secreto de la CIA

Aliento del océano

Tiburón vs. Atún

14 de diciembre

Willow – Episodio 3

Los Papás Noel – Episodio 6

National Treasure – Edge Of History – Episodios 1 y 2

El más mortífero de Alaska (S1)

Broken Karaoke (Cortos) (S1, 1 episodio)

Drenar los océanos (S5)

La Gran Pelea de Luz de Navidad (S10)

The Owl House (S3, 1 episodio)

Energía positiva (S1)

Sumo Do, Sumo Don’t! – Episodio 9

¡Eureka! – Nuevos episodios

15 de diciembre

Unas vacaciones muy callejeras

16 de diciembre

La Bella y la Bestia: Una celebración número 30

Si estas paredes pudieran cantar

“Le Pupille”

Héroes del largo camino a casa con Martha Raddatz

Mafia Confidencial

Muppets Most Wanted (Versión para cantar)

Donde chocan los océanos

21 de diciembre

National Treasure – Edge Of History – Episodio 3

Willow – Episodio 4

Sumo Do, Sumo Don’t! – Episodio 10

Los abanderados

Ancient X Files (S2, 5 episodios)

Nacidos en África (S1)

Peligro decodificado (S1)

Protección de puertos Alaska (S1, S2, S3, S4, S5)

23 de diciembre

De las cenizas

Batalla en la playa del jaguar

Pequeño gigante

28 de diciembre

Encanto en el Hollywood Bowl

National Treasure – Edge Of History – Episodio 4