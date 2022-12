Shakira: se llama Gorka Ezkurdia el surfista a quien señalan de ser el “nuevo amor” de la cantante

Desde que se conoció sobre su separación, tras 12 años de relación, la prensa rosa sigue atenta de los detalles de la vida de Shakira y Piqué toda vez que se conoció que a principios de 2023 la cantante colombiana se mudará a Miami junto a sus hijos Milan y Sasha.

Aunque fue Gerard Piqué, el primero de los dos en rehacer su vida, recientemente surgieron nuevas especulaciones en torno a la ex pareja y es que fueron reveladas algunas imágenes de la colombiana junto a un atractivo hombre en las playas de Cantabria, quien resultó ser instructor de surf.

El periodista Jordi Martín, publicó unas fotografías en el programa El Gordo y la Flaca, donde se ve a Shakira junto a sus hijos y muy cerca de este caballero que además es fotógrafo; se trata Gorka Ezkurdia, de 24 años. Nació en Oiartzun, localidad cercana a San Sebastián.

Muy feliz por la primicia mundial que pude hacer para @ElGordoyLaFlaca Las imágenes de @shakira con el instructor de 🏄🏻‍♂️ durante su escapada secreta que darán la vuelta al mundo. 😁🥇💪 pic.twitter.com/X8rjWjesAe — Jordi Martin (@jmpaparazzo) November 28, 2022

Gorka se describe en sus redes sociales como el fotógrafo del océano, al parecer se conoce con la intérprete de “Monotonía” desde hace mucho tiempo ya que ella ha tomado clases con el. La ex pareja de Piqué fue fotografiada por el profesor en octubre de 2020.

Hace mucho tiempo la cantante ya había etiquetado a Gorka como su fotógrafo, aunque hasta el momento ninguna persona cercana a su entorno ha confirmado o desmentido si existe algún tipo de relación más cercana.

Recientemente Shakira fue vista junto a sus hijos abandonando Barcelona, enseguida se creyó que la colombiana viajaría a Miami para que los pequeños tuvieran un primer contacto con el que será su nuevo entorno, sin embargo, las imágenes muestran lo contrario; disfrutar unos días en las aguas saladas de Cantabria, lugar donde varias veces acudieron con Piqué.

¿Shakira tiene nuevo galán? 👀❤️



La colombiana fue captada en un viaje a las playas de Cantabria, en el norte de España, acompañada de un joven rubio con el que ya había sido captada anteriormente.



Infórmate en #NuestroDiario 📰 y descarga #NDPlay 📱

📷 Univision pic.twitter.com/p9fG3zw2MM — Nuestro Diario (@NuestroDiario) November 28, 2022

Si bien mucho se ha llegado a especular sobre estas fotografías el periodista que siguió a la artista al enterarse que saldría de viaje admitió que no los vio besándose ni en alguna situación comprometedora, aunque destacó que su relación es muy cercana.

“Es cierto que no he captado un beso, así que no podemos hablar de noviazgo, pero estuve dos días detrás de ellos y sí puedo decir que en todo momento él estuvo muy atento con ella, cariñoso, y ella dedicándole miradas”.