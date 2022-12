The New York Times publica los mejores álbumes del 2022: en la lista se encuentra Rosalía y Bad Bunny

La música latina ha tenido gran relevancia durante este 2022 en el mundo. En TIME, ya vimos como Bad Bunny encabezó la lista de las canciones más importantes con ‘Tití me preguntó’, ahora es el turno de la española Rosalía, quien dice presente en la lista de los mejores discos del año, según The New York Times.

El periódico estadounidense unió a los críticos musicales Jon Pareles, Jon Caramanica y Lindsay Zoladz, quienes decidieron los mejores discos de este año, clasificándolos en la siguiente lista:

American Heartbreak - Zach Bryan Motomami - Rosalía Honestly, Nevermind - Drake Welcome to the Block Party - Priscilla Block Renaissance - Beyoncé Farm to Table - Bartees Strange Gulch’s final show, Sound & Fury Festival, July 31, 2022 Last Ones Left - 42 Dugg and EST Gee Mr. Money with the Vibe - Asake Disrespectful - Bad Boy Chiller Crew Un Verano Sin Ti - Bad Bunny Club Godfather - Bandmanrill Endure - Special Interest

“Cada canción se transforma a medida que se desarrolla, saltando a través de las Américas y de regreso a España, rara vez revelando hacia dónde se dirige. En el camino, Rosalía se presenta frágil en un momento e invencible en el siguiente”, apunta Parele sobre el disco de la española.

Por su parte, Zoladz señala que “en el singular ‘Motomami’, una de las estrellas más cool del pop en todo el planeta, mezcla innumerables géneros e influencias culturales para crear su propio mundo sonoro”.

Motomami sigue cosechando éxitos

El tercer álbum de estudio de la española se ha posicionado como el más exitoso en su carrera, al escalar reconocimiento en mercados que antes no había explorado y por conseguir el reconocimiento de la crítica musical especializada.

No es casualidad que la cantante haya ganado el premio a Mejor Álbum del año en la reciente entrega de los Grammy Latinos 2022, pasando por encima al propio Bad Bunny con su reproducido disco ‘Un Verano Sin Ti’.