Anuel reveló el nombre que le pondrá a su hija con Yailin La Más Viral

Anuel AA se encuentra en uno de los momentos más felices de su carrera, así lo dijo en el podcast estadounidense Breal TV.

El lanzamiento de nueva música en conjunto con el embarazo de su esposa, Yailin La Más Viral, tienen al artista enfocado en trabajar más para su carrera artística.

Durante la entrevista, el cantante puertorriqueño reveló cuál será el nombre de su hija:

“Tengo una princesa ahora, está de camino y su nombre va a ser Cataleya, como en la película La colombiana [donde estuvo] la actriz dominicana Zoë Saldaña. Ella es una leyenda, es una guerrera en esa película y mi hija es mi princesa, pero va a ser una guerrera también”, dijo.

“Cataleya como la flor. Es el nombre de una flor”, agregó el intérprete de “Ella quiere bebe” y “Adicto” quien se encuentra promocionando su nuevo disco, “Las Leyendas Nunca Mueren 2″.

Un embarazo deseado por la pareja

La pareja conformada por los cantantes sorprendió a sus fans con la noticia del embarazo, luego de pasar varios meses alejados de las redes sociales, levantando los rumores de una posible separación.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras aquí. Tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo Anuel”, escribió la dominicana de 20 años, junto a un video donde anunciaron, ante sus fans, el embarazo y el sexo del bebé.

La pareja conformada por Anuel y Yailin está casada desde junio de este año, luego de algunos meses de noviazgo.