¡Mucho ojo! Estafan a fans de Bad Bunny con boletos clonados en Monterrey

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es el cantante del momento. Con millones de seguidores en todo el mundo, ‘El Conejo Malo’ anunció una gira por el continente americano. Tras mucha espera, el compositor ya se encuentra en tierras mexicanas, donde miles de personas aguardan poder escuchar en vivo a su artista favorito.

Te recomendamos: ¡Por interesada! Mujer cambia a su novio por camioneta, pero no salió como esperaba

Sin embargo no todo es felicidad, algunos fanáticos decidieron comprar en reventa los accesos para su concierto. Con mucho riesgo, las personas desembolsaron grandes cantidades de dinero para ver, en carne propia, a Bad Bunny. En las últimas horas, comenzó a viralizarse la entrevista que realizó el portal ABC Noticias a dos personas afectadas por boletos clonados.

🔴 #ALMOMENTO | Fans no logran ingresar a concierto de Bad Bunny por boletos inválidos; fueron estafados por una influencer. 📹: Marcela Cuevas / ABC Noticias Posted by ABCNoticias.mx on Saturday, December 3, 2022

En las imágenes difundidas por redes sociales se puede ver la denuncia que realizaron las personas: “No podemos acceder al concierto, lamentablemente nuestros boletos al parecer no pasan , no marca absolutamente nada, nada nada, no marca ni boleto inválido ni nada, sólo lo colocan y no pasa nada“, relató un hombre.

Sigue leyendo: Desde Qatar, mexicanos realizan ‘canto’ para la mamá de AMLO

El entrevistado continuó: “Ya tenemos dos meses que compramos los boletos, se los compramos a una revendedora y pues ella nos dijo que eran cortesías, pero hasta hoy, hoy que ya empezó la gente a no pasar, nos dijo que eran cortesías y que las habían desactivado y ya no nos contestó, le pedimos el rembolso hoy y ya no nos contestó”, finalizó la persona.

Lo más visto en Publimetro TV: