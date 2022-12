Dulce María y Paco Álvarez estrenan ‘Pequeña’ la canción dedicada a su hija

Este 1 de diciembre, la cantante Dulce María y su esposo, el productor Paco Álvarez dieron a conocer un nuevo tema musical dedicada e inspirada en el amor que le tienen a su pequeña hija María Paula, quien recientemente cumplió 2 años de edad.

“2 años de ser la mamá más afortunada del mundo, hace dos años llegaste a esta tierra a llenarnos de ternura, de amor, alegría. Te soñaba desde siempre, te esperaba, te anhelaba y eres mejor de lo que pude imaginar, eres un ser lleno de luz, de paz, de energía y de amor”, dicta el escrito en una de las publicaciones de la cantante.

No obstante, a pesar de ser específicamente escrita para su hija, Dulce María asegura que no solo se trata del amor que ellos le tienen a su hija, sino que también puede ser dedicada a todos esos seres queridos que siempre serán recordados con el corazón.

“‘Pequeña’, esta canción la hicimos para María Paula nuestra bebita que acaba de cumplir 2 años, pero está dedicada para todos los hijos y todos los que tenemos el privilegio de ser padres… ¡En realidad para todos! Porque todos tenemos algún ser querido que amamos y que nos ama, en donde quiera que estén ya sea en este o en otro plano”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Asimismo, aseguró que este tema musical se hizo con el objetivo de hacerle saber a sus fans que nunca están solos y que siempre hay alguien acompáñandolos en cada paso que dan, bien sea que estén cerca o no.

“…Para que nunca se sientan solos, para que recordemos que tenemos que vivir, porque esta vida es un viaje que a veces se va muy rápido, pero estamos hechos del amor que hemos recibido y del que hemos dado. Espero que esta canción los llene de emoción y de esperanza y de ganas de vivir”, continuó diciendo la cantante, dando además inicio a este mes que es el último del año y deseando lo mejor para sus fans.

“Feliz inicio de Diciembre último mes del año. Si algún día estamos lejos, no dudes de lo que nos unió, no hay distancia que pueda con lo grande de nuestro amor, desde un sitio lejano siempre te vamos a cuidar, desde cualquier otro plano lo que sentimos no acabará… jamás”, finalizó Dulce María.