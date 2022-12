‘¿Y cómo es él?’: La canción de José Luis Perales dedicada la ex mujer de Julio Iglesias

José Luis Perales es un cantautor caracterizado por sacar diversos temas musicales que llegan a corazón de cada persona que lo escucha, tal es el caso de la canción ‘¿Y cómo es él?’, que debido a su letra se ha tomado como una de las más populares para los padres dedicarle a sus hijas al momento de presentar una pareja sentimental en su hogar.

No obstante, se tiene que desde el inicio, en 1982 (año en el que fue lanzada la canción) se había mantenido el misterio sobre a quién va dirigida, y es que sus fans siempre pensaron que estaba dedicada al novio de su hija María, algo que fue negado por el mismo José Luis Perales, quien recordó que en el momento de su estreno, su hija tan solo tenía 3 años.

La verdadera historia de ‘¿Y cómo es él?

De esta manera, al no ser un tema dedicado a su hija, se llegó a pensar que relataba algún momento de su vida en donde vivió un desamor, pero eso no es así, pues según reveló José Luis Perales, la canción es dirigida a Isabel Preysler, la ex mujer del cantante Julio Iglesias, quienes acababan de separarse, ya que esta estaba por casarse en ese con el Marqués de Griñón, Carlos Falcó.

Asimismo, según lo comentado por Perales, Iglesias estaba un poco angustiado además de deprimido por su ruptura, por lo que le pidió a este que le escribiera una canción para demostrarle a Preysler cuanto la amaba.

Rápidamente el cantautor accedió y compuso el reconocido tema musical. Sin embargo, debido a que su sello discográfico había considerado que era muy buena su letra, consideraron que el que debía cantarla era el mismo José Luis Perales, por este motivo nunca fue entregada a Iglesias, lo cual Perales consideró algo injusto ya que aseguraba que Julio era la persona ideal para cantarla, ya que le pondría todo el sentimiento debido a que este era el más afectado.