El grupo TFN (antes T1419), conformado por cuatro miembros de origen japonés y cinco de ellos coreanos, arribó a la CDMX por segunda ocasión en el año pero esta vez para promocionar su más reciente material discográfico titulado BEFORE SUNRISE (Part. 4) del cual se desprende el sencillo principal titulado “Amazon”.

NOA, KEVIN, GUNWOO, LEO, ON, ZERO, KAIRI y KIO, en esta ocasión llegaron a México sin SIAN debido a varios problemas de salud, sin embargo, la agrupación ofreció una conferencia de prensa ante varios medios de comunicación donde hablaron de su nueva música y próximos proyectos.

TFN conoce a EDELWEISS de México mediante un busking en Parque Hundido

Y tan solo un día más tarde, el sábado tres de diciembre, TFN realizó un busking o un show callejero en el Parque Hundido de la CDMX ubicado en la Delegación Benito Juárez, donde sorprendieron a más de 500 EDELWEISS que esperaban con ansias su regreso y que corearon, gritaron y lloraron con la presencia del grupo.

TFN conoce a EDELWEISS mexicanos mediante un busking en Parque Hundido. / Foto: Marisol Argumedo

Junto al arribo del grupo, todos los miembros agradecieron a los asistentes y mostraron sus dotes con el idioma español, cabe señalar, que en la conferencia de prensa mencionaron que todos los días toman clases de español para comunicarse con sus fans de México y Latinoamérica.

Durante el busking, los ocho miembros presentaron When The Sun Goes Down, el sencillo Amazon y para sorpresa de todos los EDELWEISS una versión de la canción mexicana ‘Cielito Lindo’, la cual venía acompañada de una increíble coreografía, con lo que culminaron este mini concierto gratuito.

어제 버스킹 공연에 정말 많은 분들이 보러 와 주셨어요!!

Gracias por venir a ver nuestro BUSKING. ¡Edelweiss mexicanas, los amamos!#TFN #티에프앤 #TFN_in_MEXICO pic.twitter.com/P81WhuVFL8 — TFN (티에프앤) (@TFN_official_) December 4, 2022

Acto seguido, TFN se despidió de su fans mexicanos pero no sin antes darles un par de obsequios, entre los que destacan pósters y libros autografiados, aunque el grupo no se fue con las manos vacías ya que EDELWEISS los llenó de regalos y unos afortunados lograron irse con varios artículos firmados.

