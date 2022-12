Chumel Torres: “No soy fan de los políticos”

Chumel Torres entró al gran salón de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde presentó el libro México: manual de usuario, acompañado de Oswaldo Casares y Gabrielo Mimi. El popular comediante fue recibido con el grito de: “¡Presidente, presidente!”.

“Estamos en la misma sala donde Enrique Peña Nieto no pudo citar tres libros favoritos, también fue donde se abucheó a Paty Armendáriz por decir que era él (Andrés Manuel López Obrador), el presidente más liberal. El chiste es que la FIL es icónica, la FIL es un poco, me voy a poner un poco sentimental, donde viajábamos mi hermano y yo a robarnos libros, no voy a mentir, es un lugar que siempre fue para encontrarte entre los nerds”, señaló Torres.

Chumel Torres. (Foto: Cortesía.)

Tras su primera experiencia con La historia de la república, Chumel y sus amigos decidieron tomar el riesgo de un nueva historia.

“Es un libro muy divertido que no pretende aleccionar y pasó una cosa muy interesante, cuando yo leí por primera vez comedia era de un autor que se llamaba Rius, un icono de la crítica política con un estilo único al dibujar y una crítica sagaz como nunca se había visto. En mi segundo libro quería que fuera una especie de estudios de la mexicanidad. México es un país que te cae en los huevos pero lo amamos un chorro, es odiosa, criminal, corrupta pero a la vez besa bien rico, es una relación muy tóxica que tenemos con este país”, detalló.

Inquieto por naturaleza y no perdiendo detalle de lo que sucedía alrededor, agregó, “por un lado decimos pinche tráfico, no manches; por otro lado, alguien insulta México y te pones como el Canelo contra Messi. Te decepciona cada vez como la selección (mexicana) pero ahí vas otra vez a echarle porras. Este libro creo que es una buena manera de reírnos de esa dualidad con es bipolaridad que tenemos como mexicanos”.

Cómplices y amigos en la vida real y en el trabajo, Oswaldo y Gabrielo se unieron a los comentarios de Chumel para hacer una charla divertida y con su peculiar humor.

“Es algo chistín, ligero y a la vez dejara un buen sabor de boca al final como todas las historias toxicas”, agregó.

Fue el propio Chumel, quien dejó en claro el tipo de comedia que hace y cómo replica en el libro, “es un libro que se burla de sí mimo, no quiere adoctrinar en nada y tras eso va, es broma. Penguin Random House es de los que sacaron El rey del cash, no se si leyeron ese librito pero es usar la literatura como arma, es usar las letras para incomodar al poder y mira cómo lo incómodo; mientra haya gente valiente como Radio Fórmula, Penguin, YouTube va a seguir habiendo libertad de expresión”, dijo.

Estrenará musical

“Desde hace 8 años (...), somos fans de los musicales y el proyecto nació de cuanto quería dirigir un mediometraje de comedia pero conocí a los creadores de South Park en San Diego y de ahí me aconsejaron a que sea un musical que nos tomó seis años terminarlo, pero por la pandemia se paró. Estamos en pláticas con Ocesa para sacarlo en marzo del próximo año. Es de las cosas mas ambiciosas que hemos hecho, quiero empezar a dirigir. El proyecto es una comedia que se llama Odio los musicales, el musical y parte de un güey que le cagan los musicales”, adelantó Chumel.

Cine mexicano

Con la inquietud de dirigir películas y series, el comediante dio su opinión sobre el cine que se hace actualmente en el país.

“Llevo un ratito acariciando y queriendo hacer cine. El musical es el primer experimento al que quiero llevar la comedia que estamos haciendo. Me caga el cine que se hace en México, me caga la comedia que se hace en las películas y podríamos hacer un gran papel si escribimos algo chingón y digno de vee. No está descartado hacer películas o series”.

Su relación con Andrés Manuel López Obrador

“Me han preguntado si nos ha contactado Andrés Manuel y la respuesta es no. Nunca nos hemos visto, bueno solo una vez me lo topé en un encuentro. No soy fan de los políticos, del quien sea, ya sea Andrés Manuel o el que me pidas no me caen bien, por una razón sencilla: el político lo que hace es buscar poder por poder. Esta gente quiere poder”.

“Los políticos siguen sin entender que mi programa se trata de ellos, no me caen chido”. — Chumel Torres

Sketchs con presidente

“Nos gusta hacer colaboraciones con sketch, ya hemos invitado a AMLO varias veces y no ha querido. Cuando hicimos algo con Enrique Peña Nieto, él quería que lo entrevistara para sus sexto informe pero esa entrsvista no iba a salir bien porque México no veía con buenos ojos una entrevista en la que mínimo no fuera respetuoso con el presidente y decidí que no. Siempre nos dijeron que éramos unos vendido y nos pagaban, y dijimos qué tal si es cierto por lo que hicimos algo con eso; era la segunda vez que un presidente hacia algo de comedia: la primera vez fue Vicente Fox con Adal Ramones. Nos gustaría hacer un sketchito para ver cómo actúa el señor presidente”.

“Es un orgullo que desde la comedia tener el eco hasta Palacio Nacional, si emociona aunque no trae tantas vistas como pensé, no es buen influecer Andrés Manauel. Tengo la misma cicatriz que tienen mis ídolos, nos persigue el poder por hacer comedia”. — Chumel Torres

El pulso de la república celebrará su décimo aniversario, el próximo 12 de diciembre.