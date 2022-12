Gabriela Spanic se enfrentará a una nueva batalla legal; su ex cuñado la demandó por daño moral

Gabriela Spanic volverá a enfrentarse ante la justicia mexicana para demostrar las acusaciones que realizó recientemente en contra de su ex cuñado, Ademar Nahum, a quien señaló de haber mandado a golpear a su hermana Daniela el pasado mes de octubre cuando ésta se encontraba encontraba realizando unos trámites referentes a su divorcio fue sorprendida por un desconocido que la golpeó en la cabeza.

También aseguran que la echaron de Tv Azteca por “diva”. Foto: vía Facebook/Gabriela Spanic. Imagen Por:

Esta decisión la tomó, luego que Nahum se sintiera cansado de las acusaciones que ha hecho la actriz en su contra al señalarlo de presunto intento de homicidio, ya que su hermana ha sufrido de parálisis facial, así como de un derrame cerebral y también ha tenido que ser inducida al coma.

“Yo ya denuncié penalmente, ya denuncié en lo familiar y ya denuncié por daño moral. ¿Qué busco con esto? Que si la señora tiene pruebas de todas las difamaciones que ha dicho, las presente”, dijo Ademar al programa Ventaneando que además presentó ante las autoridades todos los videos en los que Gaby daba a entender que él estaba detrás del ataque a su gemela.

Luego de la agresión de la que fue víctima su hermana Daniela, Gaby Spanic no dudaba que lo ocurrido habría sido algo premeditado; ya que las únicas personas que sabían en dónde estaba la modelo y actriz de 49 años serían el chofer y el empresario - su ex-pareja- quien le pagaba al conductor.

Incluso la protagonista de La Usurpadora utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video donde aseguraba que no dejaría sola a su hermana hasta obtener justicia.

Por su parte Daniela Spanic, aunque no ha señalado de responsable a Aldemar Nahum, su ex esposo y padre de su hija, sí cuestionó la actitud y reacción de su chofer tras este hecho ya que luego de lo ocurrido el trabajador no se inmutó.

“Estuve ahí llorando y llorando, y del otro lado estaba el chofer, pero no hizo nada (...) el chofer estaba ahí al lado mío y no tomó fotos ni nada”, expresó en un encuentro con la presa.

El empresario confesó que hay tres denuncias que reposan sobre su ex cuñada, no así en contra de su exesposa dado que ella en ningún momento lo acusó del ataque que sufrió.

“Daniela no hizo un ataque directo a mi persona como lo hizo la señora Gabriela, que ahora dice que no lo dijo, que ella solamente dijo que suponía, o sea, manipulando a su manera”

Ademar Nahum fue enfático al referir que Gabriela ha manipulado a su hermana al punto de haberla incitado a que lo acuse de presuntos delitos que no habrían ocurrido, como los del 2018 cuando la exactriz lo denunció por violencia familiar.