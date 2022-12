Will Smith retoma las riendas de su carrera ante la incertidumbre del perdón

Will Smith con Trevor Noah durante una entrevista en el programa 'The Daily Show'

El protagonista de ´Hombres de negro’ vuelve este viernes a la gran pantalla con el filme ‘Emancipation’, a pesar de toda la polémica que ha venido presentando Will Smith, vuelve a dar lo mejor como actor soportando cualquier crítica del público. Los fanáticos consideran que a pesar de su actitud impulsiva, seguirá siendo una leyenda del cine y ahora vuelve para recuperar la confianza de sus fanáticos.

Will Smith vuelve a la pantalla grande con 'Emancipation' bajo la incertidumbre de la aceptación del público tras la agresión a Chris Rock en los Óscar.



"Si alguien considera que no está listo para ver mi película, lo respeto y le doy su espacio”https://t.co/AhDIcMcHHr — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 3, 2022

Smith dio una entrevista a la cadena de televisión estadounidense FOX y expresó: “Si alguien considera que no está listo para ver mi película, lo respeto y le doy su espacio, pero mi mayor preocupación es mi equipo de trabajo”, agregó.

Smith también compartió una entrevista del programa ‘The Daily Show’ y dio detalles acerca de esta nueva cinta.

Tras la bofetada, el actor de ‘Bad Boys’ se disculpó con Rock y en diversas ocasiones ha expresado su arrepentimiento de forma pública, la estrella de cine no ha podido zafarse del mal momento. Por esa razón, Smith renunció a su membresía en la Academia de Hollywood, institución que vetó la participación del actor en sus actividades durante los próximos diez años, incluiyendo los Óscar.

'Emancipation': La nueva película de Will Smith no se ha estrenado y ya afronta la polémica https://t.co/VnUdyKqZzQ — Cinelandia (@cinelandiaweb) December 3, 2022

El actor a pesar de la polémica, no deja de tener popularidad y estrena este viernes ‘Emancipation’, un filme dirigido por Antoine Fuqua que retrata la historia de un esclavo en su búsqueda de libertad en el contexto de la Guerra Civil estadounidense.

A la publicación del actor no le faltaron los comentarios: “Voy a ir a ver esta película!!! ¡Apoyo a Will Smith hasta el final”, “Eres el ÚNICO, eres el mejor, no pueden alcanzarte”, “Esta será la mejor película del año. Él es una leyenda”.

“¿Otra película de esclavos? Siguen ganando dinero con nosotros. ¿Cuántas películas del holocausto hacen en estos días? simplemente no lo entendemos”, son algunos de los comentarios de los internautas.