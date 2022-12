¿Quién es Antonio Ramírez? el maquillador mexicano que se ha vuelto viral

Una total transformación hace Antonio Ramírez (Antoni) a sus clientas. Su toque especial en este mundo del maquillaje que representa es que rejuvenece a las damas que contratan sus servicios hasta 20 años de edad. Su trabajo se ha vuelto viral en redes sociales y ahora todas las mexicanas están ansiosas de estar en manos de este artista del makeup.

El maquillador es originario de Guadalajara, Jalisco y se ha vuelto muy famoso porque la transformación de las mujeres que quedan bajo su creatividad, arroja un resultado de impacto y es evidente el cambio luego de publicar un antes y un después de las féminas que pisan su estudio.

Cambio de look// Foto Antoni Ramírez Makeup en piel madura

No hay dudas que en cada rostro deja su arte y quedan complacidas cada una de las mujeres que lo contactan.

Cambio de look por Antoni Ramírez Piel Madura con makeup

Antoni Ramírez no se queda con sus conocimientos sino que también los comparte con otras personas en especial con sus alumnas que ha podido ir añadiendo a su lista de cursos de maquillaje básico. cada día crece más su nivel profesional en esta área.

El maquillador que también se describe en Instagram como Blogger e influencer, tiene más de 85 mil seguidores. Está recorriendo diversas ciudades de México impatiendo sus ideas y talento.

Una de las técnicas de maquillaje que Antoni usa la describe como: ‘Makeup sobre piel madura’, y lo aplica en señoras las cuales su piel ha sufrido el inevitable paso del tiempo y con ello va el envejecimiento, por lo que busca con el maquillaje y sus herramientas, ofrecer un servicio que logre quitarles muchos años de encima.

Piel madura

El maquillador mexicano expande sus destrezas con otros servicios y su labor le ha servido para promocionar otras de sus técnicas de maquillaje profesional como la aplicación de hojuelas, glitter, piel blindada, cortes de cabello, maquillaje para novias y pestañas efecto Mink.

Entre los comentarios de sus publicaciones resaltan: “me quito el sombrero”, “Que te digo, Cada vez me sorprendes más”, “Virgen santísima tienes en tus manos oro puro”, “Como amo tu trabajo”, son los mensajes para el artista del make up, son algunos de los comentarios de los internautas.