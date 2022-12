La razón por la que Gloria Trevi demandará al youtuber Chumel Torres

Gloria Trevi emprenderá acciones legales contra un grupo de periodistas por las aseveraciones que se han propagado sobre los supuestos delitos de trata de personas que fueron descartados por la ley y por los que ella sigue siendo atacada.

Del tema habló Sergio Ramírez, abogado defensor de la cantante, quien le comentó al periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano las acciones que van a emprender, aunque no quiso dar todos los nombres de los comunicadores que serán objeto de demanda.

“Estaremos presentando demandas por daño moral”, señaló.

“Han habido ataques fuertes tanto a su persona como a su integridad emocional, mismas que le han venido ocasionando un detrimento en su patrimonio, es una mujer que por más trabajo que hace no ha podido tener desde hace muchos años patrocinio alguno, (...) Ninguno de los conciertos tienen patrocinio alguno y mucho de ello deviene de estos malos hábitos de algunas personas que están en medios de comunicación que aseguran que ella es objeto de trata de personas, de trata de menores”, señaló Ramírez.

“Ello pese a que hay una sentencia que la exonera de cualquier cosa ilícita’', remarcó.

El jurista aseguró que los medios de comunicación se han enseñado contra Gloria Trevi.

Los ataques de Chumel Torres

Por ejemplo con el presentador y youtuber, José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres se verán los ataques de género que ha venido cometiendo él y sobre los cuales no existe sustento.

El youtuber “ha llevado a cabo acciones que han lastimado la imagen pública y cuestiones emocionales de la señora Trevi”.

De hecho en uno de los mensajes que ha publicado en sus redes sociales está este: “Mira, si Gloria Trevi pudo tener una red de tráfico infantil y luego sacar una canción feminista ya todo se puede”.

Mira, si Gloria Trevi pudo tener una red de tráfico infantil y luego sacar una canción feminista ya todo se puede. — Chumel Torres (@ChumelTorres) April 13, 2021

“¿Si conoce el término deconstrucción? Bueno solo para que no se use el ejemplo de Gloria Trevi de forma despectiva, todos cometemos errores más aún una niña manipulada por un señor 20 mayor. El abuso existió”, le respondió un internauta al periodista.

Chumel Torres ha atacado de varias formas a Gloria Trevi @ChumelTorres

En este sentido, Sergio Ramírez aclara que “no solo existe un daño moral (...) Si no ya hay antecedentes que determinan cuestiones de violencia de género (…) No solo es un daño moral si no un tema de violencia de género cometido contra la señora Gloria Trevi”.

“Uno de los hechos más claros fue por llevar a cabo una descripción de carácter sexual antes los medios de comunicación (…) Es gente que abusa de los medios de comunicación y asevera cosas que son falsas.

“Vienen llevando ataques por violencia de género que serán verificados por la fiscalía general de la Ciudad de México y por jueces”, indicó el abogado.

El abogado aseguró que Trevi fue una víctima de las circunstancias, “fue víctima desde niña por situaciones que no debió de haber pasado (…) Lo que está haciendo esta gente al seguir aseverando cosas la están revictimizando”.

“Ella no busca generar de esto un tema para hacerse de dinero, lo que ella quiere es que la dejen en paz (…) Que pueda obtener los patrocinios que necesita (…) Lo que vamos a buscar es que las autoridades tomen medidas para que haya un cambio en la forma en que en México operan los medios de comunicación”.

El apoyo de los fans

“Gloria tú eres más que una Isla Divina, tú eres nuestro lugar seguro, donde nos refugiamos cuando tenemos miedo o tristeza, y con quien celebramos nuestros triunfos, y aunque ya van años sin que pises nuestra tierra (Colombia) tenemos plena confianza que el 2023 llegará con buenas noticias para nosotros que te esperamos con amor”, le escribió uno de sus seguidores.

Los seguidores de Gloria también le piden no hacerse más nada en el rostro.

“Gloria, tu nombre es hermoso, gloria eres linda, maravillosa, y a no te hagas nada en tu hermosa carita, así eres perfecta y linda por dentro y fuera”, “Eres la más hermosa, la diosa del universo, mi hermosa ave fénix, siempre contigo hasta el final”, “Gracias por tanto! ¡Gracias por creer! ¡Gracias por ser esa soñadora! ¡Gracias por nacer en esta Era! En esta generación! Todo lo que has vivido y pasado es solo un poco para tu gran transformación y transmutación a elevar tu Energía como un bello ángel de AMOR”.