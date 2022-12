Comparten comunicado oficial con respecto al Servicio Militar de Jin de BTS

El pasado 17 de octubre mediante un comunicado oficial publicado por BIGHIT MUSIC se reveló que cada uno de los siete miembros que conforman BTS (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook) realizarán el Servicio Militar Obligatorio en Corea del Sur.

Cabe señalar que el primero en enlistarse será Kim Seok-jin o Jin el miembro mayor del grupo de k-pop surcoreano aunque no se reveló cuando sería la fecha exacta pero se dijo que antes de hacerlo, estrenaría una canción especial para ARMY, su fandom.

Y se trató del tema ‘The Astronaut’ que vio la luz el pasado 28 de octubre y fue escrita en conjunto con Coldplay, por lo que Jin tomó la decisión de presentarla completamente en vivo en uno de los shows que la banda británica ofreció en el Estadio River Plate en Buenos Aires, Argentina.

Tras esto, Jin regresó a Corea del Sur y medios coreanos comenzaron a especular sobre la posible fecha de enlistamiento del idol al Servicio Militar y señalaron que sería el martes 13 de diciembre, aunque dicha información nunca fue confirmada.

“Hola, Esto es BIGHIT MUSIC.

Queremos agradecerle su continuo apoyo a BTS y nos gustaría informarles sobre el próximo enlistamiento de Jin en el ejército.

Jin cumplirá con su tiempo requerido con el ejército al enlistarse. Tenga en cuenta que no realizaremos ningún tipo de evento oficial el día de su contratación. La ceremonia de entrada es un momento para ser observado únicamente por el personal militar y sus familias. Para evitar cualquier problema que pueda ocurrir debido a la aglomeración, les pedimos a los fanáticos que se abstengan de visitar el sitio. En cambio, les pedimos que mantengan sus conmovedoras palabras de apoyo y despedida en sus corazones.

También le recomendamos que no se vea afectado negativamente por la compra de tours no autorizados o paquetes de productos utilizando ilegalmente la IP del artista. Nuestra empresa tomará las medidas necesarias contra cualquier intento de actividad comercial que haga un uso no autorizado de dicha IP.

Pedimos su continuo amor y apoyo para Jin hasta que termine su servicio militar y regrese. Nuestra empresa también se esforzará por brindarle todo el apoyo que necesite durante este tiempo.

Gracias”.

