La canción Gatita de Bellakath no es nada tierna, esto es lo que dice

El tema la Gatita de Bellakath se ha posicionado poco a poco entro los jóvenes, en Spotify el tema cuenta con más de 22.5 millones de reproducciones; mientras que en YouTube el video cuenta con 15 millones de reproducciones en dos meses.

Bellakath

El tema también ha servido para musicalizar algunos memes, entre ellos el de un gatito bailando, que gnera bastante ternura.

¿Qué dice la canción de la Gatita de Bellakath?

Pero aunque parece ser muy tierno, la canción no es muy apta para lo más pequeños, ya que entre sus frases encontramos frases muy explícitas sobre sexo y dominación hacía la mujer.

En una de las partes se puede escuchar: “Que me llama siempre que besarme necesita. Quiere que lo explote como explota dinamita. No lo mueva rápido, mi papi se me excita y cuando estoy arriba quiere que me baje como él me lo indica, que le dé bien duro hasta que se derrita”.

Aquí la letra completa de Gatita de Bellakath:

Una gatita que le gusta el mambo)

(Una gatita que le gusta el mambo)

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar

Yo soy una gatita

Que me llama siempre que besarme necesita

Quiere que lo explote como explota dinamita

No lo mueva rápido, mi papi se me exita

Y cuando estoy arriba

Quiere que me baje como él me lo indica

Que le dé bien duro hasta que se derrita

Pídele al DJ volumen y que lo repita

Cuando me bailas, bebé, yo soy tu fanática

Tú eres mi gatito, yo tu gatita

Te pones sátiro, me pongo sátira

Tú eres mi loquito, yo tu loquita

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar

Yo soy una gatita

Que me llama siempre que besa me necesita

Quiere que lo explote como explota dinamita

No lo mueva rápido, mi papi se me exita

Y cuando estoy arriba

Quiere que me baje como él me lo indica

Que le dé bien duro hasta que se derrita

Pídele al DJ volumen y que lo repita

Cuando me bailas, bebé, yo soy tu fanática

Tú eres mi gatito, yo tu gatita

Te pones sátiro, me pongo sátira

Tú eres mi loquito, yo tu loquita

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar

(Una gatita que le gusta el mambo)

(Una gatita que le gusta el mambo)

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar