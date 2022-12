¿Qué dijo Luis Miguel de Silvia Pinal que lo hizo alejarse de Michelle Salas y molestar a la diva del cine de oro?

El regreso a los escenarios de Luis Miguel ha despertado reacciones no sólo de su público que recibió con beneplácito esta noticia, no así en Silvia Pinal quien no dudó en responder a los periodistas con palabras fuertes e incluso una grosería cuando fue consultada si asistiría a una de las presentaciones de “El Sol de México”, padre de su primera bisnieta Michelle Salas.

Desde que la diva del cine de oro mexicano y su familia se enteraron de la versión contada por Luis Miguel en su bioserie, sobre la vida de Michelle Salas, ha tenido descontenta a la matriarca de la dinastía Pinal quien asegura que el cantante debería estar “agradecido” con su familia que siempre le ha tenido estima.

¿Doña Silvia Pinal está enojada con Luis Miguel? 😱 ¡Ella misma nos lo dice en #VLAFinDeSemana! #DomingoDeSelfie >> https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/5Ngb7ZkLfH — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 4, 2022

La actriz de 91 años, madre de Sylvia Pasquel, rechazó las imágenes que se mostraron en la serie sobre la vida y trayectoria del cantante donde además cuenta detalles de la relación que tuvo con Michelle Salas, a quien por cierto conoció cuando estaba pequeña además detalló el romance de Michelle con quien fue su mejor amigo, Alejandro Asensi.

“No me gusta cómo se ha portado con nosotros, porque soy yo y mis hijos, y no es justo porque él debería tener mucho agradecimiento para nosotros que somos gente que vale mucho y que a él lo hemos querido mucho y tratado muy bien”, precisó Silvia Pinal.

Alejandro Asensi Al antiguo mánager y amigo de Luis Miguel le pasó factura el romance con la hija del cantante.- Pinterest.

Por Silvia Pinal Luis Miguel se alejó de Michelle Salas

Luego que se conoció el regreso de “Luismi” a los escenarios, algunos medios de comunicación se encargaron de recordar las razones que tuvo el intérprete de temas como “Cuando calienta el sol” o “Por debajo de la mesa” de mantenerse alejado de su primogénita quien se ha convertido en una reconocida modelo de talla internacional.

De acuerdo al propio Luis Miguel, decidió abandonar a Michelle Salas ya que su bisabuela, doña Silvia Pinal, presionaba para que el cantante creara un fideicomiso para la pequeña, por lo que tal insistencia detonaron el problema.

Michelle Salas y Luis Miguel Foto: Agencias

Otra de los motivos fue porque “El Sol de México” quiso proteger a su hija de lo que estaba sucediendo en su vida en aquella época.

Michelle Salas le respondió a su padre Luis Miguel

Vale recordar que sobre este particular en su momento Michelle también se pronunció, a través de un comunicado dijo que no había autorizado a la producción de la serie de su padre para que la mencionaran o contaran cosas tan privadas de su vida.