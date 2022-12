Noviazgo de Nodal y Cazzu está en un hilo

Nodal y Cazzu se conocieron cuando el mexicano se presentó en la Feria de San Isidro Metepec, el pasado mes de mayo de 2022 y la cantante argentina estaba presente entre el público. La relación de ambos surge después de que el cantante mexicano venía de una ruptura definitiva con Belinda.

Captan a Cazzu y a Christian Nodal en pleno romance y "perreo"https://t.co/DFqmKzWbsx pic.twitter.com/EtusveaXwN — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) December 6, 2022

Desde que la pareja hizo pública su relación, el mexicano se ha dedicado a complacer a su amada argentina. Sus detalles para ella abarcan una alta suma de dinero, pues recientemente le regaló una lujosa casa en Buenos Aires, según el medio TVNotas.

Sin embargo, Cazzu no se siente muy deslumbrada con los regalos ya que el cantante de música regional mexicana, ha tenido comportamientos que no son de buen agrado para ella.

EN LA CUERDA FLOJA 😞



La historia de Cazzu y Christian Nodal iba de maravilla; sin embargo, el comportamiento que tiene el cantante ha sacado de onda a la argentina y ya piensa sobre su futuro con él #ProbaditaDelMartesDeTVNotas https://t.co/qSeiTsLvw4 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) December 6, 2022

Al parecer Nodal es del tipo de hombres que le gusta controlar el tiempo y espacio de su compañera, situación que no convence por completo a la rapera ya que su forma de ser no se acerca a la de una mujer sumisa dependiente de un hombre machista. Aunado a ello, se rumora que Cazzu no está de acuerdo con la manera como su pareja toma alcohol.

Al parecer, Christian pierde el control por completo cuando está “borracho”, ya que se pone “grosero, prepotente, humilla a todo el mundo”, lo que haría dudar a Cazzu de seguir con el noviazgo según contó un amigo de la cantante.

Nodal y Cazzu



por fuera: por dentro:

🖤💣🗡🌑🔪 💖🌸✨💝💗

✖️🦇 🏴‍☠️💀🧟‍♀️ 🥰💌💗💞🌟

🔨☠️🔪🖤🕷 💗💞⭐️💗💌

🖤💣🗡🌑🔪 💖🌸✨🍧🥺 pic.twitter.com/cZzQSShphX — TOV. 😈 (@carobv3) November 30, 2022

Uno de los incidentes más recientes fue cuando la cantante asistió a la entrega de premios de la revista GQ al que Cazzu fue sola como habían acordado. Al momento de regresar al hotel, la intérprete de 28 años de edad, encontró en completo estado de ebriedad a su novio.

Noviazgo de Nodal y Cazzu pendería de un hilo https://t.co/V0P21ZJI2D — Revista Ronda (@Revista_Ronda) December 6, 2022

Aunque Cazzu quiere dejar claro que no va a amarrarse, recientemente demostraron su profundo amor en pleno escenario Guadalajara y resultó muy conmovedor para los espectadores. La pareja de 7 meses de relación interpretó la canción ‘Piénsame’ versión mariachi generando mucha euforia en sus fans.