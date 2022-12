Christian Chávez revela la razón por la que se separó de RBD

Durante muchos años ha existido la inquietud por parte de los fanáticos de cuál fue la razón por la que los integrantes de RBD decidieron separarse. tiempo después cada uno ha podido tocar este tema y en esta ocasión el turno de ahondar en su propia versión fue para Christian Chávez quien también estuvo en las filas de la agrupación musical.

En entrevista con Yordi Rosado, el vocalista de una de las agrupaciones más famosas en el mundo, expresó que fue una locura la fama de RBD y todos los compromisos de las giras por diferentes países pero: “Era muy desgastante, ahí empezaron los primeros chispazos de ansiedad, cuando te vuelves mundialmente famoso y ya no tienes tiempo para descansar. Pero el tiempo te lo va cobrando, entonces empieza la ansiedad que a cada uno nos empezó a golpear de manera distinta”, indicó.

El también actor aprovechó la ocasión para dar detalles de ciertas situaciones que también contribuyeron a abandonar la banda que para muchos resultaron sorprendentes sus aseveraciones: “Nos hicieron firmar un contrato donde nos dijeron que van a ganar tal, entonces, obviamente, cuando empezamos decíamos ‘¡wow!’, pero nunca pensamos que íbamos a llenar el Coliseo de Los Ángeles. Nos aplicaron la de ‘son los personajes de la novela Rebelde, no son ustedes, son personajes de la novela, no son ustedes. Tienen la corbata, entonces eres el personaje de la novela, no eres tú”, puntualizó Christian.

Los seguidores del integrante de la agrupación mexicana escribieron en YouTube: “Crecí viendo a Christian, Poncho, Dulce y a Anahi fueron parte de mi infancia y adolescencia. Desde Clase 406 los vi juntos y después en Rebelde”.

“Tan cierto que en México no valoran a los artistas y los explotan hasta que revienta la liga. Este chico la hubiera hecho en grande como solista, pues era el único hombre que cantaba realmente en ese grupo junto con Anahí y Dulce María... Los demás eran coristas y relleno”.

“Exprimir la mejor edad hasta acabar al joven, y no solo es para los artistas, en cualquier profesión a los 20 años te hacen trabajar como loco y te lo venden como si estuvieras pasando tus momentos más felices, pero no, aprendes y ves que nadie es tan brillante como te hicieron creer”, agregaron.