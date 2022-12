The Weeknd regalará NFTs en la compra de un boleto para su concierto. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for dcp)

El cantante canadiense The Weeknd está listo para llegar al Foro Sol de la Ciudad de México el próximo viernes 29 de septiembre como parte de la gira ‘After Hours til Dawn Tour’, tras haber pisado por última vez tierras mexicanas en 2018.

The Weeknd regalará NFTs en la compra de un boleto para su concierto. / Foto: Getty Images (RICH FURY/Getty Images for dcp)

Fue mediante una publicación en redes sociales donde Abel Makkonen Tesfaye dio a conocer la segunda etapa de esta gira comenzando el 10 de junio en Manchester, Reino Unido y culminar el 15 de octubre en Santiago, Chile.

Precios para The Weeknd en México

General A - $2, 413.25 pesos mexicanos

General B - $1, 133.25 pesos mexicanos

Verde A - $3, 133.25 pesos mexicanos

Naranja A - $2, 533.25 pesos mexicanos

Verde B - $1, 933.25 pesos mexicanos

Naranja B - $973.25 pesos mexicanos

Verde C - $757.25 pesos mexicanos

Naranja C - $613.25 pesos mexicanos

Tipos de preventa para el concierto de The Weeknd en México

Cabe señalar, que para este evento se contaron con cinco tipos de ventas Beyond o Prestige, Priority, Spotify, Preventa Citibanamex y Venta General donde los seguidores del intérprete nacido en Toronto, hicieron hasta lo imposible por conseguir un boleto.

The Weeknd regalará NFTs en la compra de un boleto para su concierto

Tras la publicación de los precios, muchos usuarios señalaron que eran excesivamente caros y que no valían la pena por estar en una zona general. Sin embargo, lo que no sabían es que The Weeknd incluyó un sorpresa para todas las personas que adquirieron un boleto.

The Weeknd regalará NFTs en la compra de un boleto para su concierto. / Foto: Getty Images

Y es que, todas las personas que compraron una entrada se llevarán un NFT (Non-fungible token) que es un activo digital único e intransferible, “Cada boleto incluye un NFT de recuerdo de Binance. Serás contactado por Ticketmaster posteriormente con un código de canje y los detalles sobre como reclamar tu NFT de Binance. Para recibir este NFT, deberás abrir una cuenta con Binance y reclamar el NFT. Esto no te da de alta en el marketing de Ticketmaster a menos que elijas hacerlo a través de tu cuenta de Ticketmaster. Todas las preguntas al respecto deberán ser dirigidas a Soporte al Cliente de Binance”, se puede leer en el correo de confirmación de los boletos.

The Weeknd regalará NFTs en la compra de un boleto para su concierto. / Foto: Ticketmaster

Lo más visto en Publimetro TV.