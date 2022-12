Natalia Jiménez no se da por vencida y comienza otra batalla legal contra su exmarido

La exvocalista de ‘La Quinta Estación’, Natalia Jiménez ha informado que se encuentra en este momento en una batalla legal con su exesposo. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘La Pena’ compartió con sus seguidores un video en el que explica que demandó al padre de su hija Alessandra, ya que se niega a que la niña viaje con ella de Miami a México.

Durante algún tiempo la intérprete española ha hecho lo posible por tener a su hija más cerca y ha tenido que enfrentarse a diversas situaciones con su expareja. Entre las palabras que compartió Jiménez están:

“Llevo ya un tiempo queriendo que mi exmarido deje viajar a mi hija conmigo a México y me lo ha denegado todo este tiempo, entonces, no me ha dejado otra opción que presentar una demanda civil para que esto suceda”, agregó.

La cantante acostumbra a publicar los momentos que en su apretada agenda puede compartir con ella pero siempre manifiesta el sentimiento de volver a dejarla.

Entre otras cosas que comentó la cantante de ‘Creo en Mí’ dice: “Les pido con muchísimo cariñó que, por favor, me tengan en sus oraciones, que pidan mucho para que esto suceda, porque para mí, no hay nada más importante en este momento, que poder viajar con mi hija, ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa que hay muchos días al año que no puedo pasar con ella y él se la queda”, contó la cantante durante el material audiovisual.

Fanáticos Solidarios

Inmediatamente Natalia Jiménez comenzó a recibir mensajes en apoyo a través de Instagram: “Todas mis buenas energías y buenas vibras Nath vamoooos que todo va a salir bien y a tu favor! La unión hace la fuerza y acá vamos a estar dándote todo nuestro apoyo y bendiciones”, “Me parte el corazón escucharte hablar así con ese nudo en la garganta, tu nena y tú no merecen todo esto que les está pasando, no es justo que por egoísmo, por capricho o por resentimiento no se te permita llevarla a otros países en específico México”.

“Las tenemos en nuestras oraciones desde el momento que nos hiciste saber esa lamentable situación. Vas a ver que todo se arreglará para que por fin tú y la hermosa Ale puedan estar juntas y vivir como lo que son, madre e hija llenas de cosas por aprender, disfrutar y vivir juntas, como Diosito manda”, son algunos de los mensajes de los fans.

Posterior a ese mensaje la cantante publicó un nuevo video donde informa que las oraciones de todos sí han hecho efecto porque la audiencia se le fue adelantada para el día 9 de diciembre y allí podrá saber si compartirá con su hija en esta Navidad.

“Muchas gracias por todos sus mensajes y por todo el apoyo que estoy recibiendo”, apuntó la cantante.