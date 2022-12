Silvia Pinal envía emotivo mensaje a su nieta Frida Sofía: “La quiero y cuenta conmigo”

SI algo tiene consternada a doña Silvia Pinal son las diferencias que han surgido entre los miembros de su familia, perdiéndose la armonía familiar , siendo ella una de las principales enemigas del conflicto , en cualquier expresión y defensora de la unión no solo familiar sino a nivel colectivo.

Uno de los problemas que actualmente enfrenta la dinastía Pinal es el distanciamiento que ha tomado Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, luego que acusara a su madre de “corrupción de menores” y en 2021, a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado desde niña hasta adolescente.

Tal hecho hizo que inmediatamente la llamada “reina del rock en español” apoyara a su padre de 79 años y que la influencer emprendiera una batalla legal contra ambos.

La actriz de 91 años que en ocasiones pasadas había asegurado que mantenía comunicación “a escondidas” con su nieta, luego de conocerse tales señalamientos emitió un comunicado donde expresaba su amor a Frida y deseo de encontrarse con ella:

“Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas. Con los años de experiencia y el amor que le tengo a la vida, he seguido puntualmente tus palabras, dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento, resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respecto”, colocó Pinal en ese entonces.

Recientemente la actriz volvió a responder al ser consultada sobre su relación actual con al polémica modelo e influencer a quien no ha visto desde hace mucho tiempo pero sigue brindándole todo el apoyo posible:

“No la he visto, ni sé nada de [Frida Sofía]”, reveló Pinal a la prensa. “Pero sabe que cuenta conmigo. A Frida la conozco y la quiero. No la he visto, pero sé lo que está pasando. Sé cómo está queriendo componer [las cosas]. Ella sabe lo que hace. Sabe conmigo que tiene y lo que ella necesita”.

Silvia Pinal, se confesó enemiga de los conflictos familiares, por esa razón espera que la paz y reconciliación regrese a su núcleo.

«Dios nos dará lo que quiere, y yo sí quiero que se pongan todos bien, que todos podamos tener una mano abierta y una sonrisa brillante», dijo.

Este no es el primero conflicto entre la intérprete de “Hacer el amor con otro” y su única hija de quien espera que “algún día” abra los ojos y recapacite.

Por su parte, Enrique Guzmán ha sido más duro con su nieta a quien no desea volver a ver , según sus palabras, ni en “el lecho” de su muerte.

