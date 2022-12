Benito Antonio Martínez Ocasio mejor conocido como Bad Bunny o ‘El Conejo Malo’ ofreció dos conciertos sold out en el Estadio BBVA en Monterrey como parte de la gira ‘The World’s Hottest Tour’ con la que llegará los días 9 y 10 del mismo mes al Estadio Azteca ubicado en la CDMX.

Fan mexicana revela a qué huele Bad Bunny. / Foto: Getty Images (NOAM GALAI/Getty Images for MTV/Paramount G)

Como ya es costumbre y en todos los shows de esta gira, ‘El Conejo Malo’ sube a varios asistentes al escenario para bailar y cantar el tema e incluso, si tienes suerte el puertorriqueño te puede abrazar y felicitar por ‘romper la pista’.

Fan mexicana revela a qué huele Bad Bunny. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images for MRC)

Fan mexicana revela a qué huele Bad Bunny

Fue la usuaria heyitsmayrin en TikTok quien asistió al concierto que Bad Bunny ofreció en Monterrey el pasado fin de semana y compartió un video donde mencionó que había sido una de las elegidas para acompañar al cantante en el escenario donde demostró sus mejores pasos.

Rápidamente el clip se comenzó a viralizar y lo llenaron de comentarios donde una usuaria le preguntó ¿A qué olía Bad Bunny? y ella respondió, “Subo al escenario y los bailarines se portaron muy buena onda, yo estaba salte y salte y Benito me extiende la mano, y las tiene súper suavecitas y me abrazó y lo olí e la chamarra porque yo también quería saber a qué olía”, dijo.

Y siguió, “Yo lo olí de la chamarra pero me llegó un poquito de decepción porque no olía a nada, ni a sudor , no olía a perfume, no le sentí un olor, pero yo no olí nada, los bailarines 10 de 10, el show estuvo bien padre y aún no creo que me haya subido, yo soy de Matamoros, me la pasé increíble estuve esperando todo el año y valió totalmente la pena”, dijo la usuaria.

