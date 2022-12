Eric del Castillo niega tener un problema de salud después de que un vídeo en el que no reconoce a Kate se hizo viral

A finales de noviembre se hizo viral un video que mostró un reencuentro de Eric del Castillo y su esposa, con su hija, Kate del Castillo. La situación por la que este material audiovisual ganó notoriedad fue porque el primer actor no fue capaz de reconocer a la interprete de la Reina del Sur.

La salud del primer actor generó preocupación. Eric del Castillo tiene 88 años y es normal que no la haya reconocido de entrada. Es posible que su vista no le haya permitido darse cuenta de que era su hija la que había llegado por sorpresa.

Sin embargo, los fans del actor se preocuparon debido a que ni siquiera escuchando la voz de Kate se dio cuenta que quien se estaba abrazando con su esposa era la protagonista de “La Reina del Sur”.

El video publicado en una cuenta de TikTok de Kate del Castillo muestra el emotivo momento en el que la actriz de 50 años sorprende, en primer lugar, a su madre. Kate Trillo del Castillo ve a su hija y dice “no, no, no” en tono de emoción por haberse encontrado con su hija menor.

Eric del Castillo está de frente viendo toda la escena y se voltea hacia quien está grabando el momento y le pregunta: “¿Quién es?”. “Tu hija le responden”. Pasan unos segundos y todavía no cae en cuenta, debido a que exclama “¡Qué!” y al rato reacciona y va a abrazar a Kate del Castillo.

Eric aclaró el asunto: no tiene ningún problema grave de salud

De acuerdo con lo que informa Telemundo, Eric del Castillo le dijo al programa “¡Cuéntamelo Ya!” que debido a su edad el único problema que lo aqueja es la visión. A eso se le suma que no esperaba ver a Kate, quien apareció de improvisto en la reunión.

“Todo me esperaba menos ver a mi hija, aunque siempre cuando vamos a ese hotel siempre me recuerda a mi hija. Venía yo distraído y luego, a veces no veo muy bien, y pensé que era una sobrina o algo así porque la vi muy efusiva. Mi propia mujer se sorprendió. Ya me dijeron que estoy enfermo mentalmente, ay, Dios, no se vale, ¿qué ganan? ¿la nota? Qué ridículo”, expresó.

Se quejó de los medios de comunicación debido a que siempre lo “andan matando”. La misma Kate confirmó que efectivamente su papá tiene un problema en los ojos que ni siquiera le permite leer.