Ivonne Montero responde ante crítica en redes por uso de pupilentes

Recientemente Ivonne Montero dio a conocer un grave accidente que tuvo a causa de un pequeño descuido de su parte. Sucede que debido a un descuido por parte de la actriz, le habría colocado unas gotas para los ojos a sus lentes de contacto, ya que antes de salir a una sesión de fotos, se le olvidó el líquido que se le agrega a estos para limpiarlos.

Sin embargo, ella nunca pensó que hacer eso le causaría tanto problema, pues unos minutos después de colocarse los pupilentes empezó a tener un ardor inusual en sus ojos, que se le fue haciendo más intenso, inmediatamente fue trasladada al hospital en donde le atendieron.

“Me quito los pupilentes, que normalmente me pongo cuando hago un show, pues me percato que no traigo la solución salina en la que se limpian y se dejan en su estuche. Se me hizo muy fácil dejarle unas gotas para los ojos, que pueden ser gotas para aclarar, gotas para infección, gotas para lo que sean… Los dejé ahí, se impregnaron de esta fórmula y cuando vengo y me los vuelvo a poner, fue muy abrasivo para mis córneas. Me quemaron completamente”, dijo en un video publicado en su Instagram.

La reacción de sus seguidores

Luego de que se diera a conocer lo que en sí le ocurrió a Ivonne, sus seguidores dieron a conocer su opinión sobre el uso de pupilente, pues aseguran que la actriz no necesita de estos para verse hermosa.

“Si eres bonita con tus ojos naturales, no entiendo porque tienes que usar lentes de contacto de otro color. Ámate cómo eres. ¡Que te mejores!

“Hay que aceptarse como somos con nuestro color de ojos que Dios nos dio eso es todo”.

“No entiendo cuál es la necesidad de usar lentes de contacto”.

Escribieron algunos usuarios en redes sociales.

¿Qué dijo Ivonne Montero sobre el tema?

A pesar de que sus seguidores se encargaron de decirle lo bien que se ve sin lentes de contacto de colores, Montero se declaró fanática de estos, asegurando que durante más de 25 años los ha estado utilizando y que es la primera vez que esto ocurre.

“Los pupilentes no son dañinos, no son malos, lo que es malo es el manejo que uno tiene con ellos. Yo tengo más de 25 años utilizándolos y nunca en la vida he tenido problema de infección… Este fue un descuido que le puede pasar a cualquiera... Solo hay que ser responsables, hay que cuidarlos, limpiarlos muy bien, como bien lo indican para que esto no pase”, confesó la famosa.