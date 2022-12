Mira cuáles serán los artistas que estarán en la tercera temporada de La Casa de los Famosos

Uno de los programas más seguidos en México es ‘La Casa de los Famosos’ y su rotundo éxito ha dado pie a que continúe con una tercera edición que será conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Los fanáticos de este show de baile ya están ansiosos por conocer las figuras que estarán participando esta vez.

¡LA CASA TELEVISA!

Con información de Alex Kaffie: #Televisa ha adquirido los derechos de #LaCasaDeLosFamosos de #Telemundo.

Será en Junio de 2023 cuando Televisa estrene su versión del exitoso reality de Telemundo.



¿A quien te gustaría ver en la casa de los famosos mx? pic.twitter.com/EQcWnI5hcD — + FARÁNDULA  (@MasFarandulaOf) October 24, 2022

Como se esperaba fue a través de la cuenta de Instagram de Telemundo, se anunció que Aylin Mujica, Paty Navidad y Arturo Carmona son algunas de las celebridades que decidieron vivir bajo el mismo techo.

“Muchas más personalidades formarán parte de la casa más famosa de la Tv hispana, que por primera vez concederá la entrada a un hombre y una mujer del público para competir por el gran premio en efectivo durante el encerramiento colectivo”, informó Telemundo a través de un comunicado.

Aylin Mujica, Patty Navidad y Arturo Carmona son los primeros tres famosos en confirmar su entrada a La Casa De Los Famosos 🔥📸🙌🏻



¿Quiénes serán los próximos en decir sí? #LCDLF3



Nueva temporada martes 17 enero a las 7PM/6C por Telemundo. pic.twitter.com/aesxgWS59G — Telemundo Realities (@TLMDRealities) December 6, 2022

Como era de esperarse, los fanáticos opinaron al respecto de esta selección de artistas: “Vaya! Vaya! Ahora sí merece llamarse la casa de los famosos, estos sí son famosos”, “No entiendo la ciencia del programa. Darle más plata al que tiene. Elijan gente común sin plata. Y que gane el que aguante allí todo”.

“Ojalá no salga está temporada como la anterior que no aportó es NADA. Puro odio, bullying, vulgaridad y cero compañerismos, maltrato verbal de parte de la Daniela, Laura y Niurka Estos si son tremendos actores y espero no caigan en lo mismo que la segunda temporada. ¡POR FAVOR!”, “Por lo visto será la primera temporada con verdaderos famosos”, agregaron los internautas.

En la segunda edición, la ganadora fue Ivonne Montero. En esta ocasión la tercera temporada de La Casa de los Famosos, llegará a las pantallas a principios del año 2023, específicamente en el mes de enero. Los televidentes están a la espera del reality que los mantiene entretenidos durante todas las emisiones.