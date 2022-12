Después de una increíble actuación en la edición de este año en el Corona Capital, Matthew Healy (voz y guitarra), Adam Hann (guitarra), George Daniel (batería y coros) y Ross MacDonald (bajo), quieren reunirse con su público mexicano el próximo año. Por ello, The 1975 anuncia una presentación en solitario en Guadalajara el 29 de marzo en la Arena VFG, y después, viajarán a la CDMX para subir al escenario del Palacio de los Deportes el 30 de marzo.

!The 1975 regresa a México con su gira "At Their Very Best"! 💙💙 ¡Estamos muy listos!#PreventaCitibanamex: 15 diciembre pic.twitter.com/Bp070sbZGT — Ocesa Total (@ocesa_total) December 8, 2022

Being Funny In A Foreign Language es el álbum más reciente de la banda británica. En esta entrega, la voz de Matthew nos vuelve a cautivar, ahora acompañada de ritmos rescatados de la época donde los sintetizadores predominaban, el piano tenía protagonismo y la música electrónica comenzaba a ganar terreno en otros géneros. De esta quinta producción se desprenden temas que ya ocupan las tres primeras posiciones dentro de la lista de favoritos de The 1975 en la plataforma sueca: “About You”, “Part Of The Band”, “Oh Caroline” y “I’m In Love With You”.

OCESAfact: “Part Of The Band” entró en la lista de las 10 mejores canciones del 2022, según la revista Time.

Si te quedas con ganas de más de The 1975 o no pudiste escucharlos en el Corona Capital 2022, esta es tu oportunidad de ver en vivo a la banda británica. El 29 de marzo estarán presentándose en la Arena VFG en Guadalajara y después los podrás escuchar en vivo en el Domo de Cobre el 30 de marzo. Los boletos para ambas fechas estarán en preventa Citibanamex el 15 de diciembre, y un día después los podrás adquirir en las taquillas de los inmuebles o a través de www.ticketmaster.com.mx.

The 1975 anuncia concierto en el Palacio de los Deportes el próximo 30 de marzo. / Foto: Getty Images (Jeff Spicer/Getty Images)

