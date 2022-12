Vicente Fernández todavía se escucha y se siente en su estudio de grabación

Estudio de grabación de Vicente Fernández. Regresa a mí (Return to me) fue grabada exclusivamente para el álbum de duetos de Bennett en 2012. (Foto: Iván Manjarrez./PR NEWSWIRE)

El rancho Los 3 Potrillos es muy grande con áreas que están divididas pero conectadas por los recuerdos que dejó Vicente Fernández, quien recorría todos los días, a caballo o en auto, desde las caballerizas hasta los campos que dejaron recuerdos especiales entre su familia, amigos y trabajadores. Este 12 de diciembre se cumplirá un año de la muerte del Charro de Huentitán y será con una misa que se recuerde en su primer aniversario luctuoso.

El ídolo de la música mexicana tenía un rincón muy especial, un lugar que le generaba paz y le permitía hacer lo que le gustaba, que era cantar. Rancho viejo es una área que encierra anécdotas y donde aún se siente la presencia de Don Vicente dentro del estudio de grabación que permanece intacto.

La construcción tiene techo de madera y las personas que la cuidan revelaron que todavía se siente la presencia de Vicente Fernández, incluso como si su voz todavía hiciera eco en su interior.

Intacto luce el estudio de grabación de Vicente Fernández a un año de su muerte

Llegar al lugar lleva algunos kilómetros, aunque está situado dentro del rancho, está alejado para tener un refugio que no molestara a la familia durante las grabaciones.

“El estudio se empezó a hacer en el 2008, Don Vicente empezó a hacer al agujero de la ventana con sus propias manos, que está entre el cuarto de control y la sala de grabación; la primera producción dentro del estudio fue Primera fila”, compartió Francisco Javier Ramírez López, su productor musical desde 2008.

Estudio de grabación de Vicente Fernández. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

Estudio de grabación de Vicente Fernández. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

Estudio de grabación de Vicente Fernández. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

El estudio es una casa independiente que tiene una cantina, comedor, sala y amplia recámara, ya que el Charro de Huentitán pasaba largas horas en ese rincón del rancho.

“La última vez que estuvimos en el estudio fue grabando la canción del dueto que hizo con Alejandro (Fernández) llamada Mentí, fue a mediados de enero, más o menos, en 2020. Sabíamos de la capacidad, pero Don Vicente ya estaba cansado y por el tema pulmonar andaba disminuido, aun así alcanzaba unas notas altísimas, casi el do de pecho. Don Vicente hizo la segunda voz, la voz de arriba. Alejandro le decía, ‘papá no es posible que estás dando esas notas a tu edad’, a lo que Vicente respondía, ‘pues que esperabas”, agregó su productor musical.

Publimetro visitó el estudio de grabación que luce tal cual le dejó el intérprete de El rey, con todos los recuerdos, la magia y esencia del charro mexicano. En sus paredes están colgados todos sus discos de oro, platino, fotografías de conciertos y el resultado de su pasatiempo, de hacer fotomontajes divertidos.

“Hubo una cantidad de artistas que vinieron como Tony Bennett, Raphael, Joan Sebastian, Marco Antonio Solís, Emilio Estefan, Ana Bárbara, Ricky Martin, Intocable, Christian Nodal, Marc Anthony, Julio Iglesias, entre otros. También, Los Tigres del Norte, ahí grabamos la voz del Consentido de Dios, que la dirigió don Vicente, el único artista autorizado por don Vicente para que lo homenajearan fueron Los Tigres del Norte, literalmente dijo, ‘un homenaje es cuando el homenajeado quiere’”, detalló Javier Ramírez.

Grabaciones sin fecha de caducidad

El director y productor musical, Francisco Javier Ramírez López, habló de cómo eran esos momentos de Vicente Fernández en el estudio de grabación.

Vicente Fernández. (Foto: Cortesía.)

“Tuvo nominaciones, Grammys americanos y latinos, como productor era fabuloso tener opciones interpretativas. Cuando yo no estaba contento con el trabajo, si le decía lo que no me gustaba, siempre escuchaba y se dejaba guiar; el ambiente de trabajo era agradable y nunca tuvo una pose de divo, por eso los resultados tan positivos. Don Vicente era natural sin egos, atendía a todos y más a los muchachos (músicos) que iban a grabar, eso generaba un ambiente sano y con respeto por parte de todos”.

Estudio de grabación de Vicente Fernández. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

El productor comentó que tiene 18 o 20 canciones grabadas en el estudio, “quedaron ahí de lo que yo hice y alcanzamos a hacer bastante material, porque grabé más de 150 canciones con él. Sony Music México debe tener alrededor de otras 100 en el catálogo de la compañía. Ellos tienen 30 o 40 años de trabajo”. Desde 2008, Javier Ramírez , se convirtió en su productor musical.

“Empecé a trabajar con Alejandro en 1995, ese mismo año nos fuimos a una gran gira en Estados Unidos con don Vicente; en 1996 le daba prioridad a Alejandro pero también hacía shows con don Vicente pero a partir del 1997 me quedé de planta con don Vicente tras el último show que hicimos de Un azteca en el azteca, el 16 de abril de 2016. Hacíamos como 90 shows al año sin exagerar mas de mil 500 shows me aventé con él”.