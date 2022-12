Amaia Montero reaparece y no está preparada para hablar de lo que ocurrió. ¿Superó el cuadro de estrés y ansiedad?

Luego de generar impacto y preocupación por su delicado estado de salud, Amaia Montero ofreció sus primera declaraciones tras conocerse que ya no está en la Clínica de Navarra, en Pamplona, donde permaneció durante un mes para recuperarse de un cuadro de estrés y ansiedad que le provocó la preparación del nuevo disco musical, En la boca del lobo, del que había adelantado en el mes de octubre.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, había irrumpido entre las redes sociales luego de publicar una fotografía en su cuenta de Instagram, visiblemente desmejorada, despeinada, sin maquillaje preocupó a su público, aunado a que esta gráfica le acompañaba un alarmante texto que hacía presumir que la intérprete de Puedes contar conmigo atravesaba un momento delicado en su vida personal: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?».

Instagram Amaia Montero

Mientras se conocía a ciencia cierta el verdadero estado de salud de la española, algunas de las versiones que se filtraron resultaron ser ciertas y es que la cantante atravesaba un momento difícil emocionalmente, situación que generó miles de muestras y palabras de apoyo para ella.

Sus familiares por el contrario, no ofrecieron ningún tipo de detalles al respecto, salvo su hermana Idoia Montero quien reconoció que Amaia no estaba pasando su mejor momento pero que sería ella quien ofrecería detalles al respecto una vez se recupere.

Luego de recibir el alta médico la propia cantante de 46 años ofreció sus primeras palabras en exclusiva para el programa de televisión española Socialité dejando claro que su regreso no era motivo de celebración al tiempo de adelantar que no estaba preparada para hablar sobre lo que le había ocurrido.

“Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así”, declaró Amaia Montero, admitió estar molesta con algunos medios de comunicación por cómo la han tratado a ella y a su familia. “Han sido bastante heavy”, precisó la famosa.

Sin embargo, tras tomarse un mes de ausencia en las redes sociales la vocalista le escribió compartió una fotografía en las historias de su cuenta de Instagram donde se ve en un barco, con el mar de fondo, luciendo una gorra de los Yankees de New York. Su sonrisa podría asegurar que Montero se encuentra mucho mejor que hace semanas.