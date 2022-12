Andrés García: ¿Su esposa Margarita Portillo lo tiene aislado de visitas? Esto es lo que se sabe

Mientras el estado de salud de Andrés García sigue seriamente comprometido su ánimo también se afecta tras la polémica en la que se ha visto envuelto en las últimas semanas tras las recientes declaraciones de su hijo Leonardo quien tildó a Margarita Portillo, esposa del actor de 81 años, de interesada en el dinero y acusar al hijo de ésta, Andrés López Portillo, de vender El castillo, propiedad del histrión y desaparecerse con el dinero.

García padre, se encuentra de reposo absoluto en su casa de Acapulco, poco a poco ha ido superando los embates que le dejó la sobredosis por consumo de drogas que lo mantuvo hospitalizado por varios días, no así las complicaciones a causa de la cirrosis hepática que le han diagnosticado y que cada vez lo desmejora.

Por su parte la esposa de Andrés García, la única que se ha encargado de acompañarlo con cuidados dijo recientemente que ya sebe quienes son los responsables de haberle proporcionado la droga al intérprete de Pedro Navaja, aunque prefirió reservarse el nombre hasta que sea el propio actor quien lo diga.

“Ellos saben perfectamente quién es, yo sé perfectamente quién es la persona o las personas que le han ayudado a obtenerla (las drogas), pero creo que le corresponde a Andrés García”, dijo Margarita Portillo.

El periodista Hanzel Zarate, amigo de Andrés García, dijo al programa Ventaneando que ciertamente Portillo le ha limitado las visitas a su esposo, cobrado fuerzas lo expresado por Leonardo García quien acusó a Margarita de mantenerlo alejado hasta de sus propios hijos, sin aclarar que la medida tomada por Portillo es para cuidar la salud del actor, ya que tiene un grupo de amigos que pone en riesgo su integridad.

“De repente empezaron a atacar a Margarita, diciendo que tenía secuestrado a Andrés y lo tenía alejado de sus amigos. En cierta parte es verdad, porque tiene perfectamente ella identificado qué grupo de amigos son los que ponen en riesgo a Andrés, y son a esos amigos a los que les ha cerrado la puerta”, dijo Zarate.

Los estragos por la neumonía afectan a Andrés García

No sólo la cirrosis que le fue diagnosticada es la patología única que tiene deteriorada la salud de quien fue galán de telenovelas, también un cuadro de neumonía severo que mantiene a Andrés García con oxigeno.

Recientemente la actriz Anahí le envió una especialista para que checara el cuadro de Andrés García, además que las crisis emocionales a las que se ha enfrentado en los últimos tiempos lo afecta más, entre esas la pelea con el tercero de sus hijos a quien calificó de interesado en hacerse publicidad.

La ex RBD quien se siente muy unida en amistad a Andrés García y le agradece el haberla ayudado cuando sufrió de anorexia y bulimia le envió una neumólogo para tener otro parte médico de la salud del actor.

Andrés García posó con la especialista y se le ve un semblante más mejorado, le agradeció a su amiga Anahí y su esposo, el gesto que tuvieron con él.

“Quiero agradecer a mi querida amiga Anahí y a su esposo, el Lic. Manuel Velasco Coello, por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la Dra. Irma Flores, una excelente neumóloga, a quien también agradezco todas sus atenciones”.

“También quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes por todos sus mensajes y palabras de cariño y apoyo que me han demostrado por todos los medios posibles. En verdad, no saben cuánto me han servido en estos momentos. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes”, finalizó en su mensaje.