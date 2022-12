¿Una pareja explosiva 4? Jackie Chan confirmó que están desarrollando una nueva película junto a Chris Tucker

‘Una pareja explosiva’ (Rush Hour su nombre original) fue una cinta estrenada en 1998 que consolidó la carrera en Hollywood del actor de Hong Kong, Jackie Chan quien tenía una carrera consolidada en el continente asiático.

Así lo dio a conocer el propio actor, quien durante el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Jeddah, Arabia Saudita, resaltó la importancia de la saga que comparte junto al comediante Chris Tucker.

“Intenté muchas veces ir a Hollywood, pero después de eso, dije no más Hollywood porque mi inglés no es bueno, no son mi cultura, no les gusta este tipo de acción”, dijo Chan. “Mi agente dijo: ‘Mira, hay un guion y se llama Rush Hour. Dije que no, ¿la policía de Hong Kong? No lo voy a hacer. Dijo Jackie, ¿por qué no lo intentas la última vez? Dije que está bien, esta es la última vez”.

“Para mí, no tengo una cuenta de lo que son 70 millones. No conozco la taquilla. Solo sé que sin duda es un éxito. Y luego hicieron la parte 2 y la parte 3″, concluyó Chan.

Ante la pregunta sobre una posible cuarta entrega de la popular saga de acción, el actor no dudó en afirmar “Estamos hablando de ‘Rush Hour 4′ en este momento”, indicó antes de señalar que hablará con el director sobre el proyecto.

Una Pareja Explosiva 4 en desarrollo

La popular saga ha contado con la dirección de Brett Ratner, quien ha participado en películas como Red Dragon, The Family Man, X-Men: The Last Stand, Hércules, entre otros.

En el 2007 se vio por última vez a Jackie Chan junto a Tucker en la película que se ambientó en París.

En la actualidad, Chan mantiene una carrera artística discreta en Hong Kong, donde también desempeña labores en el Instituto de Diseño y Ciencias de Wuhan. Por su parte, Chris Tucker participó en su última película en el año 2016 con Billy Lynn’s Long Halftime Walk.