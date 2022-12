Jacky Bracamontes dio un mal paso y cae en pleno promocional de navidad

Un buen susto hizo pasar Jacky Bracamontes a todos los presentes durante la grabación del promocional de navidad de Telemundo. En pleno baile, la actriz cayó al piso. El estrepitoso golpe puso a más de nuevo en alarma pensando que la caída hubiese podido pasar a mayores.

Mientras la actriz se encontraba junto a Carlos Adyan hicieron parte de la coreografía que al parecer estuvo ensayada pero todo resultó un caos y al parecer se enredó con su propio vestido cayendo estrepitosamente al piso. Este incidente después resultó ser muy gracioso y la misma actriz lo compartió en sus redes sociales como un chiste. Agregó que nunca en su vida había pasado por algo así. “En mi vida me había pasado algo así… Pues siempre hay una primera vez”.

El incidente fue tema de conversación entre artistas y seguidores de redes sociales que hicieron viral este momento determinando incluso que Carlos Adyan (presentador de Telemundo) la había tirado al piso de forma intencional. Desde su cuenta de Instragam @carlosadyan comentó: “Yo no te tiré que chismoso… juzguen ustedes”, agregó.

Los internautas también comenzaron a expresarse por este momento: “El vestido estaba muy largo, de todas maneras se cayó con estilo”, “Se cayó. Creo que se le atoró su tacón. Pero cayó con estilo”, “Cuidado se te cae el diente otra vez”, “No pasó a mayores gracias a Dios... pudo fracturarse una mano”, “Ella solita se desbarata con esas colas de esos vestidos”, son algunos de los mensajes de los seguidores.

Jimena Gallego aprovechó la ocasión y en un comentario dijo: “Yo la vi en vivooooooo y me espanté porque sonó duro la caída y luego silencio. Y el silencio era porque @jackybrv no podía ni hablar de la risa 😂 ya que vimos que no se había roto nada sonaron las risas”, expresó en líneas.