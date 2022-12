Si a Laura Zapata le ofrecen un buen pago no descartaría volver a trabajar con su hermana Thalía

Si algo caracteriza a Laura Zapata es su franqueza al hablar, quizá por ello se le ha visto envuelta en una que otra polémica, no en vano ha tenido algunos dimes y directos con famosos del medio artístico a lo largo de su carrera como el más reciente vivido con Lucía Méndez su compañera en el reality Siempre Reinas a quien tildó de prepotente y pedante y en medio de la controversia la llamada “Diva de México” la amenazó en demandarla si no paraba en sus descalificativos.

Recientemente la conocida villana de telenovelas aseguro estar dispuesta a dejar sus diferencias familiares a un lado y trabajar con su hermana Thalía, si se diera el caso, siempre que haya una buena paga, ya que su carrera como actriz está por encima de cualquier problema personal que pudiera estar ocurriendo en su vida.

En una entrevista para Venga la Alegría Laura Zapata señaló que si le llegaran a hacer un llamado y la oferta fuera tentandora no dudaría en tomar el papel que se le ofrece

“Yo soy una actriz y yo estoy abierta, si me llaman y me pagan bien, pues sí. No importa (si está Thalía) yo no tengo de: ‘Ay con esta no’”, aseguró la actriz de 66 años.

Ha sido la propia Laura Zapata quien ha ventilado la intermitente y polémica relación que mantiene con sus hermanas, sin embargo, hasta hace poco sostenía contacto con Thalía por su abuela Eva Mange, situación que cambió luego que esta falleciera y se perdiera cualquier vínculo que las mantenía en comunicación.

Laura Zapata Laura Zapata, Thalía y su abuela

Al parecer Zapata se mostró incómoda con la intérprete de María la del barrio ya que no la defendió de las acusaciones de Yolanda Andrade quien tildó a Laura de ser una mantenida de Thalía a través de la manutención de su abuela.

Laura Zapata aprovechó para aclarar que con otra famosa que trabajaría es con Lucía Méndez , a pesar de los dimes y diretes en los que se han visto involucradas.

“Obviamente participaré (en la segunda temporada de Siempre Reinas) entonces si quieren encontrarnos, si quieren que tengamos un encuentro entonces asistirán a la masacre”, alertó.

Precisó que no descarta pedir un aumento salarial en dicha producción de Netflix, ya que el reality show ha tenido una gran aceptación por parte del público.

“Los tiempos cambian, ha sido un éxito entonces uno va escalando definitivamente, ¿no?”, precisó.