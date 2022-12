Netflix podría cumplir el sueño de Fernando Colunga y Adamari López

Adamari López sigue cosechando éxitos en todas las áreas de la televisión que desempeña. Su trabajo como presentadora del programa ‘Hoy Día’ ha marcado su carrera profesional pero su reconocimiento en las pantallas también surge de sus diversos personajes como actriz. Sus papeles de villana en ‘Camila´ y ‘Gata Salvaje’, siguen intactos en la memoria de la gente. Es lo mismo que ocurre con el protagonista de ‘La Usurpadora’, Fernando Colunga que entre más años pasan, más se roba el corazón de sus fans como un gran actor y galán de telenovelas.

Ambos famosos se han encontrado en entrevistas e incluso la propia Adamari López ha tenido la oportunidad de tenerlo como invitado en su programa y ella siempre manifiesta la gran admiración que tiene hacia él incluso, no faltan los piropos que ella le dedica siempre: “papacito, bombón, chulería, eres una lindura”, le dijo al actor.

Se encienden las alarmas

En reiteradas oportunidades ‘la chaparrita de oro’ ha asomado las ganas de poder actuar con Colunga aunque suene contradictorio porque la conductora ha mencionado en reiteradas ocasiones que no tiene en mente volver a la actuación, no porque no esté interesada sino por las largas jornadas de grabación que eso implica y aún no quiere dejar tanto tiempo sola a su hija Alaia.

¿Se les cumplirá su sueño?

Lo que dicen como ‘un juego’ entre ambos artistas pudiera hacerse realidad y es que la plataforma Netflix está analizando la posibilidad de unir a estos dos talentos y hacer realidad su sueño. En este momento se está en la búsqueda de invertir en una producción de calidad como se usa en la actualidad a través de las trasmisiones de streaming con la intención de unir a Adamari López junto a un protagónico con Fernando Colunga.

Entre las conversaciones se plantea una serie o película para poder administrar mejor el tiempo de grabaciones y que la puertorriqueña acepte la oferta sin tener preocupación de los largos tiempos de grabaciones.