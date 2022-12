James McAvoy asoma una posibilidad de retiro de la actuación: ¿Por qué no quiere seguir frente a las cámaras?

Las Crónicas de Narnia es una de las tantas películas que impulsó la carrera de James McAvoy. Su participación como el Profesor Charles Xavier (X-Men) lo hizo afianzarse en la industria y Split (Fragmentados) lo consagró en Hollywood como un interprete multifacético.

Sin embargo, su maravilloso talento no lo hace querer estar toda la vida frente a las cámaras. El retiro laboral es un estado mental que cada quien asume cuando está preparado. Y el actor escocés de 43 años, con la fortuna que seguramente acumuló, parece estar listo para afrontar una nueva etapa en su vida.

Al menos es lo que da a entender en una entrevista que ofreció al sitio web de The Observer, según reseña Telemundo. El británico acaba de tener un hijo con Lisa Liberati, el segundo de James y expresa su deseo de pasar más tiempo en casa.

“No quiero pasar todos mis días en el set. Me gustaría ser un miembro presente en la familia”, menciona McAvoy, todavía abordado con el dulce sentimiento de haber sido padre por segunda vez.

“Puse mucho en el trabajo y me encanta. Pero no quiero vivir para trabajar. La industria es genial y me ha dado una vida increíble. Pero, sobrevive gracias a la naturaleza sacrificial de la interpretación. La industria del cine o la industria de la televisión simplemente te están agotando”, añade expresando un claro deseo de retirarse más temprano que tarde.

Durante la charla con el medio citado, el británico pone en una balanza lo que puede perder de su vida personal, si se dedica al 100% a la parte laboral.

“¿Sigo persiguiendo, sigo progresando, sigo tratando de subir la escalera, la montaña, todo ese tipo de cosas? ¿O sigo disfrutando del hecho de actuar, pero quitando el pie del pedal? Y no sentir que nunca volveré a trabajar. O que voy a perder el impulso, que podría decirse que tengo, si simplemente no acepto todos los grandes trabajos que se me presenten. Tienes que reducir un poco la velocidad”, puntualiza.

“Simplemente no es posible ser un miembro presente de la familia si eres cineasta todas las semanas del año, todos los meses del año”, comenta planteando la posibilidad de dedicarse al teatro, lo que para él conllevaría menos sacrificio.