Melenie Carmona, se atrevió: debutó como cantante en el mismo concierto de su madre Alicia Villarreal

Dar el paso siempre será lo más difícil pero cuando se tiene la determinación y el arropo de la familia se hace más fácil el camino al andar. Este 10 de diciembre se celebró la segunda edición del festival Nortex, reuniendo a los artistas más destacados de la música tejana y norteña.

La noche contó con la participación de Alicia Villarreal y vaya sorpresa la del público cuando apareció en el mismo escenario, su hija Melenie Carmona, sin duda se trataba de lo que todos esperaban desde hace mucho, el debut de la joven a los escenarios musicales.

La aparición se dio casi en la recta final del concierto de “La Güerita Consentida”, como se le conoce a Villareal, quien se hizo a un lado y sentada en una silla, como un trono de reina, apareció su primogénita interpretando junto a ella el tema “Te aprovechas”.

Verlas en el escenario juntos definitivamente fue ver como dos gotas de agua en pleno show.

La hija de Alicia y Arturo Carmona publicó en su cuenta de Instagram un post con la dedicatoria a su madre por haberla apoyado en este sueño de ser cantante que según sus letras le llevó muchos años animarse y presentarse ante el público.:

“Gracias madre por darme esta fuerza y seguridad a pesar de que me tarde AÑOS para por fin animarme a subirme a un escenario, gracias por nunca presionarme y por siempre darle prioridad a lo que yo sentía correcto en su momento. Gracias por compartir este momento conmigo porque tu y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila. Te amo con todo mi corazón sin ti no lo hubiera logrado❤️...” es parte del texto que escribió Melenie de 21 años.

Su padre, Arturo Carmona, no desaprovechó la oportunidad para acompañar a su hija antes de hacer su primera aparición en escena, también le envió emocionantes palabras de apoyo, orgullo y bendiciones por este logro alcanzado:

Noche mágica e inolvidable, este debut es el principio de grandes y hermosas cosas para tu vida! TE AMO PRINCESA ❤️ escribió el actor, productor y conductor de televisión.