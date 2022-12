Joven descubre que sus boletos de Bad Bunny eran para el día anterior

Bad Bunny finalizó su gira ‘El Último Tour del Mundo’ en la Ciudad de México. Con millones de seguidores en todo el país, el cantante realizó dos fechas en el Estadio Azteca; sin embargo, el acceso para el concierto fue una de las peores organizaciones que ha vivido el ‘Coloso de Santa Úrsula’, pero no todo fue culpa de la taquillera. En las últimas horas, comenzó a viralizarse el descuido que tuvo una joven a la hora de ver al Conejo Malo.

Diana Enciso es una creadora de contenido en TikTok que confesó el error que tuvo al ver a Benito: “Cuando se sientan p*dej*s, acuérdense de nosotros”, es el texto que colocó la joven en el video de corta duración, pero ¿Qué hizo la adolescente? Confundió la fecha del boleto: “El boleto era para el 9, hoy es 10″, fueron las palabras de la mujer.

@dianaenciso1 esperamos un año para ver a bad bunny y nos equivocamos de día 😍😍😍 ♬ sonido original - diana enciso

Con lágrimas en su rostro, la usuaria grabó su reacción al quedarse afuera del Estadio Azteca. Muchos seguidores se perdieron del concierto de Bad Bunny, mas la internauta no accedió por la confusión de fechas: “yo no entiendo como les pasa eso, yo cuento los días, horas, minutos y segundos y me la paso viendo el calendario cuando iré a un concierto ajskajs “, “Di que no te dejaron entrar y pide reembolso”, o “la gente que toca la almohada y se duerme”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.

