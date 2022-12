¡Fue feliz! Sin importarle el género, joven celebra sus XV años

En muchas partes de México, las familias realizan fiestas a las adolescentes que cumplen 15 años. Con una gran celebración, las jovenes bailan y disfrutan de una noche única e inolvidable. Pese a ser una bonita tradición, muchas personas aseguran que este evento solo se debe de realizar con mujeres, pero ¿Qué pasa con los adolescentes que desean una fiesta de XV primaveras?

Te recomendamos: Critican a directora de preparatoria por presumir su ‘gran’ figura en redes

Franco David es un usuario de la plataforma de videos cortos, TikTok, que se viralizó por demostrar la reunión que organizó por su cumpleaños número 15. Con la ayuda de su mamá y su hermana, el usuario realizó una fiesta que contó con grandes momentos. Con un traje en color vino, Franco disfrutó de una noche en compañía de sus damas de honor.

Las amigas del festejado participaron en los diversos bailes que prepararon los seres queridos del cumpleañero para realizarlos durante la fiesta. Sin importar el qué dirán, Franco compartió cada segundo de la fiesta. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 14 millones de reproducciones .

“Muchas felicidades también necesitan ser valorados y fuera a los estereotipos”, “A eso le llamo igualdad .. tengo dos hijos y se me antojo hacerle 15. no se quién invento que solo fuera fiesta de niñas”, o “que bonito no por ser hombre no pueda hacerse sus límites cambiemos el modo de pensar y ver más cosas ☺️espero que lo hayas pasado muy bonito”, son algunos de los comentarios colocados en el clip.

Lo más visto en Publimetro TV: