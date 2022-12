Aracely Arámbula lamenta la asuencia de Luis Miguel en el crecimiento de sus hijos

Desde su separación en el 2009, la relación entre Aracely Arámbula y Luis Miguel ha sido conflictiva al momento de mantener la crianza de sus dos hijos, Miguel (15) y Daniel (14).

Así lo ha dado a conocer la actriz, quien tiene mayor cercanía con la prensa, a diferencia del cantante, que nunca habla con los medios de comunicación y menos para referirse sobre su vida privada.

Hace dos años, la protagonista de ‘La madrastra’ expresó su lamento por cómo ha estado ausente el ‘Sol de México’, en la infancia de sus hijos.

“Yo preferiría más tiempos compartidos con la familia. Que ellos pudieran compartir también allá, porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, señaló en un encuentro con los medios de comunicación.

“Yo tengo una figura paterna maravillosa con mi papá, es un gran ser humano, un gran amigo. En casa la figura paterna siempre ha estado”, señaló años atrás, al referirse del rol de padre que asumió su fallecido padre, Manuel Arámbula, dentro de la crianza de sus hijos.

Problemas de Luis Miguel y la crianza de sus hijos

Según informes, la relación del cantante con el entorno de Arámbula estaba totalmente rota, al sospechar de varios miembros de la familia quienes solían filtrar información privada a los medios de comunicación.

Es por eso que el cantante puso condiciones para poder ver a sus hijos, lo que generó indignación dentro de la familia Arámbula.

“No necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo”, expresó en su momento en otras entrevistas.

La versión de Luis Miguel sigue siendo un misterio, solo se tiene la ‘confesión’ de su personificación en la serie en Netflix, donde no se retrata al cantante como un buen padre.

Hace unos meses, Alessandra Zurek, una de las amigas íntimas del cantante nacido en Puerto Rico, desmintió un poco esa figura malvada del cantante con sus hijos.

“Nunca hemos hablado de Aracely Arámbula. Él habla de sus hijos y yo pienso que no está con sus hijos, no porque no quiera, pienso que ahí hay algo más”, dijo.