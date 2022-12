Eugenio Derbez reaparece públicamente con su nueva novia

En agosto de este año, el actor mexicano de 61 años de edad, Eugenio Derbez, sufrió un accidente jugando un juego de realidad virtual junto a su hijo Vadhir, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica muy delicada la cual resultó en todo un éxito, sin embargo, el comediante tendría que guardar reposo para sanar sus heridas y recuperarse en su totalidad.

Eugenio Derbez reaparece con su nueva novia. / Foto: Getty Images (Rodin Eckenroth/Getty Images)

Desde dicho mes, el actor de CODA no había hecho ninguna aparición pública y solo se le vio de paseo con su esposa Alessandra Rosaldo, su hijo José Eduardo Derbez y algunos integrantes de su familia, sin embargo, fue el pasado lunes 12 de diciembre durante la alfombra roja o red carpet para la premiere de la secuela de Avatar titulada de The Way of Water, donde apareció con lo que el llamó su nueva novia.

Eugenio Derbez reaparece con su nueva novia. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

Eugenio Derbez reaparece con su nueva novia

Fue la noche de este lunes cuando se llevó a cabo la premiere estadounidense para la película Avatar 2 desde el Dolby Theatre ubicado en Hollywood, California, la cual contó con la asistencia de los protagonistas Sam Worthington y Zoe Saldaña, el cantante The Weeknd, ya que tiene una participación en soundtrack oficial de la misma y el actor mexicano Eugenio Derbez, quien llegó muy bien acompañado.

Y es que, tras varios meses de no aparecer públicamente, el comediante de 61 años de edad acudió a la premiere y desfiló por la alfombra roja junto a su nueva novia, “Avatar: The Way Of Water Premiere Los Angeles. Date night con mi novia Alessandra Rosaldo después de meses de no salir. Premiere Avatar”, escribió en la descripción de una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram y se refirió a la integrante de Sentidos Opuestos como su pareja para esa noche y señaló que se trataba de una cita romántica.

