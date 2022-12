Itatí Cantoral: “Hasta la virgen me perdonó”

Fue en diciembre de 2016 cuando Itatí Cantoral (47 años de edad), sorprendió a todos los feligreses por su peculiar manera de entonar La Guadalupana y desde ese momento se quedó marcado como uno de los mejores momentos dentro de la televisión mexicana. Esa peculiar interpretación se convirtió en meme, que fue recordado por ella este martes.

“Ayer La Guadalupana, no siempre la cantó bien. Pero la cantó bien y nadie la oye, pero la que canto mal es un hit, entonces bueno... ya le dije a mi hijo deja tu clase de canto, la gente no te va a escuchar, te va a escuchar cuando cantas mal, no es cierto (risas)”, compartió durante la promoción de la cinta Mi suegra me odia.

La actriz mexicana aclaró unos rumores que se dieron recientemente en las redes sociales, sobre si volvería a cantar el tema para reivindicarse.

“Grabé un video precioso que nadie vio, pero métanse a mis redes para que lo sigan viendo, porque invertí mucho (risas). Tenía que quitarme la espinita, pues yo sí canto. Me encantaría volver ir a cantar, por supuesto cantarle 20 veces y espero hacerlo de esta manera bien, no malo; hacerlos reír o no, no te cierran el lugar por cantar, ¿no? Hasta la virgen me perdono”, agregó.

En el mundo de la comedia

Con una formación en actuación dramática, ahora Itatí Cantoral ha protagonizado varias historias en el género de la comedia. Desde su famosa línea “maldita lisiada” la han llevado a ser considerada una actriz de comedia:

“(soy) un meme con patas, soy una gran actriz de comedia, ¿qué es esto? Siempre quise ser una actriz seria, se los juro, pero la vida me llevó a hacer una excelente comediante y me gusta hacer comedia, se te pega. Me gusta mucho reírme de mí y siento que la vida sin comedia no existe.

Para continuar, “me gusta mucho reírme y prefiero tomar las cosas con comedia, de qué me sirve enojarme... Si que La Guadalupana, pos vamos a hacer el meme de La Guadalupana; ay que la Maldita lisiada, pues vamos a vender camisetas para apoyar a las mujeres y sacarle a la vida lo bueno”.

